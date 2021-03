KOROONABLOGI | Tänasest on Eesti lukus: kogu riigis hakasid kehtima ranged piirangud, millised on viimased arengud võitluses viirusega?

Viimased olulisemad arengud:

KOROONAVIIRUS EESTIS - DELFI PÄEVA KOKKUVÕTE 11.03.2021

Viiruse puhkemisest Eestis on juba nüüdseks üle aasta, aga parem hilja, kui mitte kunagi. https://forte.delfi.ee/artikkel/92807689/digiregistratuuris-avanes-lopuks-voimalus-koroona-vastu-vaktsineerimisele-registreerimiseks

Soome peaminister Sanna Marin ütles eile, et on mures vaktsiinidele resistentse koroonaviiruse mutatsiooni tekkimise pärast. Marini sõnul on ta rääkinud igal Euroopa Liidu kohtumisel, et peaks olema mingi ühine üleeuroopaline hädaolukorrameede piiridele, kui selline mutatsioon ilmneks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-peaminister-muretseb-vaktsiinidele-resistentse-viirusmutatsiooni-tekkimise-parast-voime-olla-selles-olukorras-veel-aastaid?id=92807683

Kultuur on taas kinni. Kas ja kuivõrd suure jälje see tuleviku mõttes jätab? https://epl.delfi.ee/artikkel/92800393/kultuur-taas-kinni-kuidas-solgutamisega-harjunud-kultuuritegelased-hakkama-saavad

"Alates tänasest on ka 1.–4. klassi lapsed koduõppel ja lasteaialapsi palutakse tungiva vajaduseta lasteaeda mitte viia. Mõnele perele on see kvaliteetaeg, aga paljudele uus stressiallikas. Tuleb ju ööpäevas rohkem tunde kitsal pinnal koos olla, samal ajal intensiivselt rööpräheldes – teha enda tööd ja jälgida, et laste koolitööd saaksid tehtud. Või siis tuleb töötaval lapsevanemal muretseda selle pärast, kuidas laps terve pika päeva üksi kodus hakkama saab." https://epl.delfi.ee/artikkel/92803885/juhtkiri-nuud-vajab-vaimne-tervis-erihoolt

Nii õpetajad kui ka vanemad usuvad, et sel kevadel sujub kodust õppimine mullusega võrreldes paremini. https://epl.delfi.ee/artikkel/92806609/distantsoppega-voib-hatta-jaada-kolmandik-lapsi

Kes turismiga seotud äridest ellu jääb? https://arileht.delfi.ee/artikkel/92803415/teine-turistideta-suvi-jatab-vee-peale-ainult-tugevamad

"Tervishoiu valmisolekus teisele tasemele minek tähendab, et edaspidi on kiirabil õigus sõita välja vähendatud koosseisus ja lükata madalama prioriteediga väljakutsed üldse kõrvale. Perearstid saavad õiguse jätta ära sõeluuringud ja peatada muud teenused, mida on võimalik edasi lükata. Haiglad valmistuvad ajutiseks triaažiks, mille alusel peatada plaaniline ravi, et võtta vastu need, kes vajavad erakorralist abi." https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92799457/piirangud-hakkavad-toole-aga-enne-tuleb-rida-musti-paevi

Mõningad olulisemad lehelood täna: "Rapla arsti kirjeldus kajastab totaalset vaktsineerimissegadust n-ö altpoolt vaadates. Ülalt avas selle esmaspäeval haigekassa riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil. Haigekassa juhatuse liige Maivi Parve rääkis, kuidas seal omakorda aetakse üle riigi laekuvatest käsitsi koostatud tabelitest käsitsi kokku statistikat, kes ja kui palju on igasuguste nimekirjade järgi vaktsiini saanud või mitte. Reaalajas pilti pole, valitseb digitaalne kiviaeg." https://epl.delfi.ee/artikkel/92803889/visake-oma-nimekirjad-minema-massivaktsineerimist-pidanuks-alustama-eile