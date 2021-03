KOROONABLOGI | Perearst poleemikat tekitanud vaktsiinipartiist: võtsime vastu mitu olulist otsust

Viimased olulisimad arengud:

Perearst Marje Oona äsja: kolmapäeval toimunud koosolekul arutas immunoloogiakomisjon vaktsiinide kasutamist. Leidsime, et mõistlik on pikendada AstraZeneca vaktsiini kahe süsti aega 12 nädalani, sest meile on andmeid juurde tulnud. Intervalli pikendamine parandab veelgi vaktsiini tõhusust. AZ vaktsiinile oli varem seatud vanuse ülempiir, sest tõhusust oli eakate puhul vähe hinnatud. Päriseluandmed ütlevad meile, et Ühendkuningriigid on AZ vaktsiini tõhusus sarnane Pfizeri vaktsiini tõhususega. Seetõttu tegime ettepaneku vanuse ülempiir kaotada. Just vanematel inimestel on suurem risk raske Covid-19 saamiseks. Kolmas otsus oli, et vaktsiinide esmase kaitse saavate inimeste hulga suurendamiseks pikendame Pfizeri teist doosi kuue nädalani, mis maksimaalne lubatud tähtaeg. Loe rohkem: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-mis-seis-on-koroonaviirusega-eestis-milliseid-abimeetmeid-pakub-tootukassa?id=92822497

Lux Express vähendab ajutiselt siseriiklike väljumiste mahtu Lux Express säilitab alates esmaspäevast, 15. märtsist, 75 protsenti oma väljumistest, et isolatsiooni tingimustes pakkuda võimalikult paindlikke reisimisvõimalusi Eesti sisestel liinidel. Mahu vähendamine kehtib ajutiselt aprilli lõpuni. Lux Expressi tegevjuhi Ingmar Roosi sõnul hakkas reisijate arv tuntavalt langema alates eelmisest nädalast. "Võimalik vajadus ajutiseks mahu vähendamiseks on andnud endast märku juba enne piiranguid. Kindlasti vähendavad liikumispiirangud linnadevahelise bussiteenuse nõudlust veelgi, mis omakorda lisab meie väljakutseid täis finantsolukorda veel ühe planeerimatu muutuja. Samas ühiskonnana peame tegema raskeid otsuseid, et tuleks kiiremini päev, kui saame uuesti täies mahus edasi sõita, nii Eestis kui ka välisriikides," ütles Roos. Alates 15.03 ei välju ajutiselt järgnevate liinide bussid allolevatel aegadel: • Tallinn-Tartu: 7:00, 8:00, 14:30, 18:30, 22:00 • Tartu-Tallinn: 7:00, 7:30, 9:00, 14:30, 15:30, 21:00 • Tallinn-Võru: 15:30, 20:00 • Võru-Tallinn: 9:45, 18:15 • Tallinn-Pärnu: 14:00, 19:00 • Pärnu-Tallinn: 7:00, 10:30 • Haapsalu-Tallinn: 9:00• Tallinn-Haapsalu: 10:00 • Kuressaare-Tallinn: 6:00 • Tallinn-Kuressaare: 7:55• Narva-Tallinn: 19:30• Tallinn-Narva: 17:15 • Pärnu-Tartu: 7:45 • Tartu-Pärnu: 8:45 Roos märkis, et eesmärk on säilitada maksimaalne võimalik ühendus kõigi seni Lux Expressi poolt teenindatud piirkondadega. "Soovime tagada inimestele võimalikult paindlikud liikumisvõimalused ehk säilitada hommikused, lõunased ja õhtused väljumised. Vähendatavate väljumiste arv võib tunduda suur, kuid paljud nendest olid juba varasemalt käigus ainult nädalavahetustel, seega tegelik mõju reisijale ei ole suur. Samuti jälgime sõitjate arvu ja busside täituvust igapäevaselt ning vajadusel langetame iga nädal uued otsused ajutiselt suletavate või avatavate liinide osas," lisas Roos.

Alates sellest nädalast avaldab AS Hoolekandeteenused kõigi kodukontorites olevate inimeste toetuseks igal nädalal kuni piiranguteaja lõpuni terve nädala menüü, et inimesed saaksid kodudes lihtsate retseptide järgi valmistada tasakaalustatud ja taskukohast toitu. Koroona leviku takistamiseks on väga oluline planeerida mitme päeva menüü ette, et harvem poes käia. Menüü aitab ka vähendada toidu valmistamisele kuluvat aega ja toidu raiskamist. AS Hoolekandeteenused toitlustusjuht Oliver Seen on olnud peakokk mitmes restoranis. “Vaatamata koka haridusele on ka mul keeruline leida ideid, mida perele piirangute ajal kolm korda päevas süüa teha. See ei tähenda, et kodudes peaks täpselt meie menüüd jälgima, aga loodetavasti annavad meie retseptid inimestele häid mõtteid,“ lisas Seen. „Meie teenuseüksustes üle Eesti elab 1800 psüühilise erivajadusega klienti ja meie elanikele mõeldud menüüdel on mitu suurt plussi. Esiteks, kuna elanikud osalevad toidu valmistamises, on retseptid suhteliselt lihtsad ja kiired. Teiseks on menüü nii koostatud, et see oleks vaheldusrikas, tervislik ja annaks vajalikus koguses toitaineid. Oleme järjest suurendanud puu- ja juurvilja osakaalu meie menüüdes. Näiteks eelmisel aastal vähendasime kogu ettevõtte peale nii liha kui piimasaaduste söömist 10 tonni võrra, selle arvelt saime tõsta puu- ja juurvilja kogust. Kolmandaks, kuna erivajadusega inimesed ise tasuvad meil elades toidu ja majutuse eest, on menüü tehtud võimalikult taskukohane.“ Lihtsuse huvides on retseptide juurest ära jäetud leivatooted ja joogid, mille osas on tavaliselt kodudes oma harjumused välja kujunenud. Samuti ei ole menüüdes eraldi välja toodud vahepalasid, näiteks värskeid puu- ja juurvilju, mida kindlasti tasub päeva jooksul pakkuda. Menüü ja retseptid leiab kodulehelt.

Eilse päeva jooksul tehti Eestis kokku 11 128 vaktsineerimist, mis on seni suurim ühes päevas tehtud vaktsineerimiste arv, teatas sotsiaalministeerium. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-tehti-eestis-rekordilised-11-000-vaktsineerimist-eesti-jatkab-astrazenecaga-vaktsineerimist?id=92821055

Värsked numbrid. Õnneks ei ole uute nakatunute arv eilsel tasemel, aga viiruslevik on endiselt väga kõrge. https://www.facebook.com/terviseamet/posts/4323280301018941#w=500

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks pakub Pirita linnaosa valitsus korteriühistutele tasuta desinfitseeriva toimega pesuaine kontsentraati.“Viiruse leviku peatamiseks ja terviseriskide vähendamiseks jagame kõigile linnaosa korteriühistutele märgpuhastuse tegemiseks desinfintseerivat pesuainet. Iga ühistu saab 5 liitrit kontsentraati ühe kortermaja kohta,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. “Pesuaine on mõeldud veepesu taluvate pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Sellega saab puhastada liftinuppe, trepikäsipuid, ukselinke ja muid kontaktpindu. Toode on bakteritsiidse, viirusi inaktiveeriva ja seeni hävitava toimega,” lisas linnaosavanem.

Infokild: Tänavu maikuus toimuma pidanud rahvusvaheline turismimess Tourest jääb sel aastal ära ning toimub taaskord oma tavapärasel ajal järgmise aasta veebruaris. Järgmine Tourest toimub plaanide kohaselt 11.-13. veebruarini 2022.

UURING: 69% inimeste arvates tuleks välja kuulutada eriolukord MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 69% inimeste arvates tuleks sarnaselt eelmise aasta kevadele välja kuulutada eriolukord ning 58% ei ole rahul valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel. Küsitluse viis 10. - 11. märtsini läbi Norstat Eesti AS. Vastajatelt küsiti: “Kas Teie arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõttu eelmise aasta kevadele sarnaselt kuulutada välja eriolukord?” 69% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 26% “Pigem ei” või “Ei” ning 5% ütles “Ei oska öelda”. Eriolukorra väljakuulutamist peetakse vajalikuks kõikides sotsiaalsetes gruppides.

Seoses koroonaviiruse levikuga sulgeb PRIA alates 15. märtsist ajutiselt kõik teenindusbürood. PRIA infotelefonid töötavad ja vastavad tööpäevadel kell 9.00-16.00. Selleks, et takistada viiruse levikut, on alates esmaspäevast, 15. märtsist kuni 11. aprillini 2021. aastal PRIA teenindusbürood klientidele suletud. Kogu suhtlus PRIA ja klientide ning koostööpartnerite vahel toimub kas telefoni, e-posti või kirja teel. Kõik PRIA telefonid töötavad ja kõnedele ning e-kirjadele vastatakse. PRIA kodulehel on avatud erilehekülg, kuhu koondatakse info koroonaviirusest tingitud võimalike muudatuste kohta PRIA töökorralduses. Praeguse seisuga kehtib antud olukord kuni 11. aprillini 2021. a, aga sõltuvalt koroonaviirusega seotud asjaoludest võib kuupäev muutuda. Küsimuste korral palume helistada meie infotelefonidele 737 7679 (pindala- ja loomatoetused), 737 7678 (investeeringutoetused), 731 2311 (registrite osakond) või saata e-kiri aadressil info@pria.ee.

Infoks: Täna kell 11.30 annavad siseminister Kristian Jaani, Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Vallo Koppel ning Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ülevaate eilsest kehtima hakanud piirangute järelevalvest. Pressikonverentsil selgitavad Kristian Jaani, Vallo Koppel ja Kätlin Alvela PPA järelevalvetegevusi ja annavad ülevaate riigi infotelefonile 1247 laekuvatest küsimustest. Siseminister, kriisijuht ja peadirektor on valmis vastama teemat puudutavatele küsimustele. Delfi teeb sündmusest otsekajastuse.

Reisimise sisuliselt kadumine avaldas suurt mõju ka kindlustusele. Mullu vähenes kindlustusmaksete maht viis protsenti võrreldes ülemöödunud aastaga. Kindlustusturu kogumaht oli 469 miljonit eurot, millest 383 miljonit eurot moodustas kahjukindlustus ja 86 miljonit eurot elukindlustus. 2020. aastal oli kindlustusmakse elaniku kohta 353 eurot, millest 282 eurot oli kahjukindlustuse ja 64 eurot elukindlustuse makse.

"Miks ei võiks rajada igasse suuremasse linna ühe sellise maja, kus need inimesed, kes enam haigeks jääda ei saa, võiksid koos käia ja puhta südametunnistusega elu nautida?" https://epl.delfi.ee/artikkel/92807277/nadala-nagu-andrus-kivirahk-lustimajad-tervetele

Tere hommikust! Kohvi kõrvale soovitame paar olulisemat artiklit seoses valitseva olukorraga.Nii mõnigi pelgab AstraZenecat, mille töö ongi libaviirus organismi viia ja inimene oksendama ajada, et teda säästa veel hullemast.https://epl.delfi.ee/artikkel/92817297/miks-loi-taani-vaktsiinide-pahale-poisile-astra-zenecale-hairekella-lutsar-peame-aru-saama-mis-seal-toimub