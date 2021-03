KOROONABLOGI | Kiik: oleme vaktsineerimise kiiruselt Euroopa Liidus 4. kohal

Koroonaviirus Eestis - Delfi päeva kokkuvõte 15.03.2021

Kui alles pühapäevaks lisandus Soomes ööpäevaga rekordarv koroonapositiivseid - 863 positiivset testi - siis juba esmaspäevaks on ööpäevaga diagnoositud uute juhtumite arv kukkunud pea kahekordselt 465 juhtumile. Eestis on möödunud aasta kevadest kokku diagnoositud koroonaviirus 86 086 inimesel, Soomes on see arv 67 334. Soomes on vaktsineeritud pea 600 000 inimest. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/be751c48-0032-4db2-b076-8ba5e71feb18

BBC kirjutab maailmakuulsast tšellistist Yo-Yo Ma´st, kes pärast teise vaktsiinidoosi saamist Massachusettsi vaktsineerimiskeskuses kontserdi andis. Vaata videot: https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-56401138?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=B9FFFB98-8580-11EB-A9D3-FA874744363C&at_campaign=64

Vaata otseülekannet ja loe blogi! Riigikogu arutab haiglajuhtidega hädaolukorda."Iga päev kasvab haiglaravi vajavate patsientide arv 10-15 inimese võrra," tõdes hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-riigikogu-arutab-haiglajuhtidega-hadaolukorda-reinsalu-mis-otsused-peaks-riik-veel-tegema?id=92839371

Pärnu linn vabastas vanemad lasteaiatasu maksmisestPärnu linnavalitsus vabastas lapsevanemad, kes 15. märtsist aprilli lõpuni last lasteaeda ei vii, kohatasu maksmisest, samuti on munitsipaalhuvikoolides 1. märtsist 30. aprillini õppetasu soodsam.Lasteaia osalustasu ei tule maksta päevade eest, mil laps lasteaias ei käi. Kui laps käib kohal üksikutel päevadel, rakendatakse päevatasu. Päevatasu arvestamise aluseks on lasteaia kuu osalustasu jagatud kuu tööpäevade arvuga.Oma soovidest ja lapse puudumistest peavad lapsevanemad lasteaeda esimesel võimalusel teavitama. Märtsis väljastab linnavalitsuse raamatupidamisteenistus märtsikuu eest tavapärase arve, tasaarveldused tehakse aprilli-mai arvetel lähtuvalt eelmise kuu koha kasutamisest.Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla sõnul on praegu lasteaedades lapsi 50-60 protsendi võrra vähem. „Näiteks 200 kohalises lasteaias on lapsi lasteaeda toodud 90,“ ütles ta.Linnavalitsuse hallatavates huvikoolides on õppetasu 1. märtsist 30. aprillini 50-100 protsendi võrra väiksem, kui õppetundide maht on vähenenud vähemalt poole võrra või huvikooli rühmad/grupid ei saa sel ajal seoses COVID-19 piirangutega tegutseda.„Soodustus on 50 kuni 100 protsenti sõltuvalt sellest, milline on õppetöö maht ehk kuidas ja millised tunnid või treeningud kehtivate reeglitega arvestades ümber korraldatakse. Täpse soodustuse suuruse otsustab huvikooli juht, see võib olla ka näiteks 65 või 90 protsenti,“ selgitas linnavalitsuse huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus.

Kas on parem saada immuunsus COVID-19 läbi põdemisel?"Ei. Nakatumisel ollakse ohtlik ka teistele inimestele ning nakkus kandub järjest edasi. Haiguse kulg võib olla väga raske ning põhjustada pikaajalisi kaebusi. Vaktsineerimine on kõige ohutum viis immuunsuse saavutamiseks, samal ajal haigestumata ning viirust edasi kandmata."https://forte.delfi.ee/artikkel/92842257/suur-ja-pohjalik-ulevaade-31-kusimust-ja-vastust-seoses-koroonaviiruse-vastaste-vaktsiinide-ja-vaktsineerimisega

Eesti ettevõtted ja ülikoolid arendavad välja nina- ja kurguspreid, mida kasutades saab end vähem nakatusohtlikuks muutaEesti ettevõtete ja ülikoolide koostöös arendati välja tehnoloogia, mille abil on võimalik valmistada SARS-CoV-2 vastastel antikehadel põhinev nina- ja kurgusprei, mis on esmaste uuringute käigus näidanud toimet koroonaviiruse nakkuse tõkestamiseks.Uue tehnoloogia välja töötamist vedanud Mart Ustav rõhutas, et tegemist ei ole ravimiga, vaid viirusvastase preparaadiga, mis töötab nina-neelus limaskestade pinnal, kus see saab spetsiifiliselt inaktiveerida Covid-19 tekitajat SARS CoV-2 viirust.Ettevõtmise üks vedaja, AS Chemi-Pharm juht Ruth Oltjer lisas, et SARS-CoV-2 BioBlock-ist võiks olla abi kõikjal, kus sotsiaalne distantseerumine on keeruline: kodudes, restoranides, koolides, trennis, spordivõistlustel, töökohtadel, transpordivahendites ja teistes rahvarohketes kohtades. „Toodet oleks eriti soovitatav kasutada nakatunute lähikontaktsetel, et vähenda nende nakatumise ohtu, samuti nakatunutel, et need inimesed oleksid siis vähem nakkusohtlikud ka oma lähedastele“ ütles Oltjer ja rõhutas ka omalt poolt, et SARS-CoV-2 BioBlock nina- ja kurgusprei ei asenda vaktsineerimist, ega maski kandmist, vaid on lisameede viiruse nakkusahelate katkestamisel.Oltjeri sõnul on oluline teadustööst kiirelt edasi liikuda. „Järgmise sammuna on konsortsiumil plaanis läbi viia kliinilised uuringud ja hakata esimesel võimalusel preparaati sisaldavat nina- ja kurguspreid SARS-CoV-2 BioBlock tootma“, lisas Oltjer. Selleks ollakse käivitatud SARS-CoV-2 BioBlock katsepartiide tootmine ja esitatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteele kooskõlastamiseks kahe kliinilise uuringu protokollid. Antud uuringud võimaldavad kinnitada eelkliiniliste katsete tulemusi ning loovad aluse viirusvastase ninasprei kui profülaktilise vahendi kasutamiseks ulatusliku koroonapandeemia kontrollimisel.Professor Ustavi sõnul aitavad spreitavad antikehad mitte ainult Wuhanist alguse saanud viirustüve vastu, aga ka uute, kergemini levivate Suurbritannia, Lõuna-Aafrika ja Brasiilia viirusevantide puhul. Uudset tehnoloogiat väljatöötanud konsortsiumisse kuuluvad Icosagen Grupp, AS Chemi-Pharm, Tartu Ülikool (Farmaatsia instituut, Bio- ja siirdemeditsiini instituut ja Tehnoloogia instituut), Eesti Maaülikool (Veterinaarmeditsiini instituut ja OÜ Eerika farm) ning OÜ Teadus ja Tegu .

Haiglaravi vajab koroonapandeemia tõttu täna Eestis 711 inimest. Nakatunuid tuli ööpäevaga juurde 1281. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-terviseamet-oopaevaga-lisandus-1281-positiivset-koroonatesti-suri-uheksa-inimest?id=92840745

AstraZeneca rõhutas täna hommikul tehtud avalduses, et nende vaktsiin on ohutu. 8. märtsi seisuga on kogu ELis ja Ühendkuningriigis AstraZeneca vaktsiini saanud inimeste seas registreeritud 15 trombotsütopeenia ja 22 kopsuemboolia juhtumit.„See on palju väiksem kui eeldatavalt sellise suurusega üldpopulatsiooni korral loomulikuna esineb ning on sarnane teiste litsentseeritud COVID-19 vaktsiinidega," teatas AstraZeneca. Euroopa Liidus ja UKs on kokku vaktsineeritud AstraZenecaga üle 17 miljoni inimese.https://forte.delfi.ee/artikkel/92840345/astrazeneca-avaldus-meie-vaktsiin-on-taiesti-ohutu

Mustamäe linnaosa valitsus jagas kolme päevaga mustamäelastele üle 60 tuhande tasuta kirurgilise maski„Maskide jagamist alustati paljulapselistest ja üksikvanematega peredest ning eraldi sihtgrupina korteriühistutest, kus on kõrge nakatumisnäitaja ehk vähemalt viis nakatunut. Üksielavatele pensionäridele hakatakse maske jaotama aprillikuus“, selgitas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.Paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele jagatakse kuni 100 maski sõltuvalt leibkonna suurusest. Maskid on sertifitseeritud ning mõeldud ühekordseks kasutamiseks, nõuetekohase kasutamise korral võib ühte maski kanda kuni 4 tundi.Viiruse leviku tõkestamiseks tehakse kõrge nakatumisnäitajaga korteriühistutes ka teavituskampaaniat. Neile elanikele jagatakse üks pakk maske (kümme maski pakis) korteri kohta ning maskid pannakse iga korteri postkasti.Linnaosal on tasuta jagamiseks ette valmistatud 500 tuhat maski, mida jaotatakse sihtotstarbeliselt.Maske jaotatakse 3. märtsil toimunud linnavalitsuse koosolekul tehtud otsuse alusel.

Tänasele Riigikogu erikomisjoni istungile on teiste hulgas kutsutud hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving ja Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov. Istungit saab jälgida veebi teel! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigikogu-arutab-haiglajuhtidega-hadaolukorda-reinsalu-mis-otsused-peaks-riik-veel-tegema?id=92839371&fbclid=IwAR08t8RsyiQX2qOLWXVb0dQHP1mZGJ7czvXz9_mPL5iOrm8B4_05mPU1cMw