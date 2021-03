KOROONABLOGI | Haiglajuhid kogunevad riigikokku koroonapandeemia leevendusi arutama

Koroonaviirus Eestis - Delfi päeva kokkuvõte 15.03.2021

Mustamäe linnaosa valitsus jagas kolme päevaga mustamäelastele üle 60 tuhande tasuta kirurgilise maski. „Maskide jagamist alustati paljulapselistest ja üksikvanematega peredest ning eraldi sihtgrupina korteriühistutest, kus on kõrge nakatumisnäitaja ehk vähemalt viis nakatunut. Üksielavatele pensionäridele hakatakse maske jaotama aprillikuus“, selgitas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele jagatakse kuni 100 maski sõltuvalt leibkonna suurusest. Maskid on sertifitseeritud ning mõeldud ühekordseks kasutamiseks, nõuetekohase kasutamise korral võib ühte maski kanda kuni 4 tundi. Viiruse leviku tõkestamiseks tehakse kõrge nakatumisnäitajaga korteriühistutes ka teavituskampaaniat. Neile elanikele jagatakse üks pakk maske (kümme maski pakis) korteri kohta ning maskid pannakse iga korteri postkasti. Linnaosal on tasuta jagamiseks ette valmistatud 500 tuhat maski, mida jaotatakse sihtotstarbeliselt. Maske jaotatakse 3. märtsil toimunud linnavalitsuse koosolekul tehtud otsuse alusel.

Tänasele Riigikogu erikomisjoni istungile on teiste hulgas kutsutud hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving ja Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov. Istungit saab jälgida veebi teel! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigikogu-arutab-haiglajuhtidega-hadaolukorda-reinsalu-mis-otsused-peaks-riik-veel-tegema?id=92839371&fbclid=IwAR08t8RsyiQX2qOLWXVb0dQHP1mZGJ7czvXz9_mPL5iOrm8B4_05mPU1cMw