KOROONABLOGI | Eesti võitleb viirusega: millised on arengud koroonavaktsiinide rindel ning kuidas kulgeb olukord riigis?

Koroonaviirus ja eriolukord Eestis - Delfi päeva kokkuvõte 12.03.2021

UURING: 69% inimeste arvates tuleks välja kuulutada eriolukord MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 69% inimeste arvates tuleks sarnaselt eelmise aasta kevadele välja kuulutada eriolukord ning 58% ei ole rahul valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel. Küsitluse viis 10. - 11. märtsini läbi Norstat Eesti AS. Vastajatelt küsiti: “Kas Teie arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõttu eelmise aasta kevadele sarnaselt kuulutada välja eriolukord?” 69% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 26% “Pigem ei” või “Ei” ning 5% ütles “Ei oska öelda”. Eriolukorra väljakuulutamist peetakse vajalikuks kõikides sotsiaalsetes gruppides.

Läti valitsus sattus äsja korraliku portsu otsa, kui sõlmis vaktsineerimise logistika haldamiseks lepingu ettevõttega Oribalt, mis aga ei suutnud vaktsiine õigeks ajaks kohale toimetada ega osanud seda kuidagi seletada ja selget plaani esitada. Tervishoiuministeerium otsustas seetõttu lepingu lõpetada. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/lati-valitsus-solmis-logistikalepingu-ettevottega-mis-ei-suutnud-vaktsiine-kohale-toimetada-peaminister-me-oleme-naljanumber?id=92819365

Seoses koroonaviiruse levikuga sulgeb PRIA alates 15. märtsist ajutiselt kõik teenindusbürood. PRIA infotelefonid töötavad ja vastavad tööpäevadel kell 9.00-16.00. Selleks, et takistada viiruse levikut, on alates esmaspäevast, 15. märtsist kuni 11. aprillini 2021. aastal PRIA teenindusbürood klientidele suletud. Kogu suhtlus PRIA ja klientide ning koostööpartnerite vahel toimub kas telefoni, e-posti või kirja teel. Kõik PRIA telefonid töötavad ja kõnedele ning e-kirjadele vastatakse. PRIA kodulehel on avatud erilehekülg, kuhu koondatakse info koroonaviirusest tingitud võimalike muudatuste kohta PRIA töökorralduses. Praeguse seisuga kehtib antud olukord kuni 11. aprillini 2021. a, aga sõltuvalt koroonaviirusega seotud asjaoludest võib kuupäev muutuda. Küsimuste korral palume helistada meie infotelefonidele 737 7679 (pindala- ja loomatoetused), 737 7678 (investeeringutoetused), 731 2311 (registrite osakond) või saata e-kiri aadressil info@pria.ee.

Delfi lugejate küsimustele vastavad sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber, kes selgitab, millised eelised on koroona vastu vaktsineritutel, ja Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann, kes selgitab, kuidas saavad vaktsineerida ravikindlustuseta inimesed, ja palju muud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/online-intervjuu-sotsiaalministeerium-immuunsus-kestab-ilmselt-kauem-kui-pool-aastat-ja-vaktsineeritutele-kehtivad-leebemad-piirangud?id=92819219

Praeguseks on juba mitu Eesti haiglat plaanilise ravi täiesti sulgenud, kuna on ressursse on vaja ümber korraldada koroonapatsientidega tegelemiseks. https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92815601/plaanilise-ravi-taastamine-eeldab-mitmesaja-koroonavoodi-vabanemist

Infoks: Täna kell 11.30 annavad siseminister Kristian Jaani, Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Vallo Koppel ning Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ülevaate eilsest kehtima hakanud piirangute järelevalvest. Pressikonverentsil selgitavad Kristian Jaani, Vallo Koppel ja Kätlin Alvela PPA järelevalvetegevusi ja annavad ülevaate riigi infotelefonile 1247 laekuvatest küsimustest. Siseminister, kriisijuht ja peadirektor on valmis vastama teemat puudutavatele küsimustele. Delfi teeb sündmusest otsekajastuse.

Suur jazzipidu lükkub loomulikult edasi: https://epl.delfi.ee/artikkel/92818245/jazzkaar-2021-toimub-esmakordselt-suvel

Ka teised riigid panevad kõmulise vaktsiini kasutamise ootele: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/lisaks-taanile-panid-astrazeneca-koroonavaktsiini-pausile-ka-norra-ja-island?id=92818845

Reisimise sisuliselt kadumine avaldas suurt mõju ka kindlustusele. Mullu vähenes kindlustusmaksete maht viis protsenti võrreldes ülemöödunud aastaga. Kindlustusturu kogumaht oli 469 miljonit eurot, millest 383 miljonit eurot moodustas kahjukindlustus ja 86 miljonit eurot elukindlustus. 2020. aastal oli kindlustusmakse elaniku kohta 353 eurot, millest 282 eurot oli kahjukindlustuse ja 64 eurot elukindlustuse makse.

"Miks ei võiks rajada igasse suuremasse linna ühe sellise maja, kus need inimesed, kes enam haigeks jääda ei saa, võiksid koos käia ja puhta südametunnistusega elu nautida?" https://epl.delfi.ee/artikkel/92807277/nadala-nagu-andrus-kivirahk-lustimajad-tervetele

KONTROLLIGE! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kontrolli-digiregistratuur-viskab-vempe-hommikul-vaktsineerimiseks-broneeritud-aeg-voib-olla-ohtuks-kadunud?id=92817837

USA varsti juba viirusevaba? USA president Joe Biden lubas anda osariikidele korralduse võimaldada 1. maist kõigile täiskasvanuile koroonaviiruse vastu vaktsineerimist, et 4. juulil saaks ameeriklased tähistada riigi iseseisvuspäeva. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/joe-biden-usa-lubab-koiki-vaktsineerida-1-maist-et-4-juulil-tahistada-koos-iseseisvuspaeva?id=92818525

Tere hommikust! Kohvi kõrvale soovitame paar olulisemat artiklit seoses valitseva olukorraga.Nii mõnigi pelgab AstraZenecat, mille töö ongi libaviirus organismi viia ja inimene oksendama ajada, et teda säästa veel hullemast.https://epl.delfi.ee/artikkel/92817297/miks-loi-taani-vaktsiinide-pahale-poisile-astra-zenecale-hairekella-lutsar-peame-aru-saama-mis-seal-toimub