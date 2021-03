KOROONABLOGI | Eesti on täna viimast päeva lahti, millised on viimased arengud võitluses koroonaviirusega?

Viimased olulisemad arengud:

- Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7813 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1484 ehk 19 protsenti testide koguarvust. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 77, haiglaravi vajab 639 patsienti.

- Eesti Päevaleht kirjutas, et erinevate mudelid ütlevad, et kui inimesed neljapäeval kehtima hakkavatest piirangutest kinni ei pea, siis näeme mühinal nende tõusu. Loe rohkem siit!

- Täieliku nimekirja homsest lehtima hakkavatest piirangutest leiab siit.

- Austria teatas pühapäeval, et on peatanud ettevaatusabinõuna AstraZeneca ühe partiiga vaktsineerimise, et uurida inimese surma ja teise rasket tervise halvenemist. Seoses sellega peatas ka Eesti pühapäeval ettevaatusabinõuna sama partii kasutamise. Loe pikemalt!

- Eesti on pidevalt nakatumisnäitajate poolest olnud Euroopa esiotsas, aga nüüd on Eesti lausa teisel kohal Tšehhi järel.

- Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et kui meie haiglaravi vajavate inimeste arv hakkab ületama võimekuse piiri, siis pöördub Eesti Soome ja Läti poole abitaotlusega. Läti peaminister Krišjānis Kariņš teatas, et oleks valmis Eestit aitama küll.

- Narva linnapea Katri Raik märkis, et Narvas on koroonanäitajad 100 korda hullemad kui aasta tagasi. Tema hinnangul võinuks valitsus juba varem idavirumaalasi ohust teavitada just neid kanaleid pidi, mida kohalik venekeelne elanikkond tarbib, sest nemad Delfit ja Postimeest valdavalt ei loe.

- Tänase seisuga on Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 109 865 inimesele, kaks doosi on saanud 45 310 inimest. Sel nädalal peaks Eestisse kõikide tarnete peale kokku jõudma 52 440 doosi vaktsiini.

- Segadus Briti tüve levikuga. Veel pole kindel, kui levinud see ikkagi Eestis on, aga kindel on see, et rahva suus levivad erinevad numbrid. Ka see on paraku kindlaks tehtud, et Briti tüvi on nakkavam kui algupärane variant. Õnneks kaitsevad juba olemasolevad vaktsiinid ka selle vastu.

- Tartus tühistati uute piirangute tõttu lasteaia kohatasu. Täna arutavad paljud teised KOV-id, kas teha sama.