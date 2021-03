KOROONABLOGI | Eesti liigub pandeemia tõttu lukkupaneku suunas

Koroonaviirus Eestis - Delfi päeva kokkuvõte

Kas Eesti vajaks eriolukorda ja oleksite nõus eriolukorda juhtima? Kallas: alati, kui sa teed midagi, siis ei tee sa midagi muud. Et kui me peaksime hakkama praegu juhtimisstruktuuri ümber korrdaldama, ei saa me keskenduda näiteks toetusmeetmetele jne, ehk tegevustele, mida oleks hetkel vaja teha.

Kallaselt küsiti, et kas iluteenindused tuleks ka ehk kinni panna? Peaminister: jällegi, keegi ei pea ju sinna juuksurisse minema. Et me ei saa kõike piirangutega juhtida. Kevadel oli näha, et kinnipanek liigutas selle valdkonna nö maa alla, et inimesed endiselt tegid tööd, aga oma kodudes.

"Usk inimestesse, et inimesed mõistavad ja teevad oma käitumises korrektuure... Me peame lõpuks sinnani jõudma," ütles Kallas "Terevisioonile".

Peaminister Kaja Kallas ütles just "Terevisioonis", et info Briti tüve kohta laekus temani nädalavahetusel. Väidetavalt võib isegi kuni 70 protsenti juhtumitest olla seotud Briti viirusetüvega. Piirangud kehtestati Kallase sõnul kokkupuudete vältimiseks.

8.märtsi seisuga oli Narva haigla koroonaosakondades 28 patsienti, kelles üks oli väga raskes, kümme raskes ja 17 rahuldavas seisundis. Hospitaliseeritutest noorim oli 64- ja vanim 90-aastane. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/narva-haigla-osa-koroonapatsiente-keeldus-varem-vaktsiinist-oodati-sputnikut?id=92784917

„Iga sõjaväelane ütleb, et kindral peab olema punkris. See on täiesti absurdne, kui peaminister on vaktsineerimata ja istub eneseisolatsioonis,” pahandas ettevõtja Indrek Kasela esmaspäevases Vilja Kiisleri saates. https://arileht.delfi.ee/artikkel/92774351/vilja-kusib-indrek-kasela-see-on-katastroof-kes-on-

Adeelel oli madal palavik, peavalu ja maitse- ning lõhnataju kadumine. Georg Johannil oli larüngiidihoog, palavik ja tavapäraselt virilam olek. Ent kõige hullemini põdes haigust terves peres Kaisa sõnutsi siiski väike Hugo, kelle haigus möödus raskemalt kui 71-aastasel vanaemal. “Tegelikult läks ju hästi - ei tekkinud köha ega hingamisraskuseid. Aga see teadmatus...,” meenutab Kaisa tulikuuma beebi süles hoidmist ja minutite lugemist järgmise korrani, mil palavikualandajat anda võiks. https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/92776929/terve-perega-koroonat-podenud-pere-ema-kordagi-ei-tulnud-pahe-et-beebid-voiksid-raskesti-haigestuda

Täielik ülevaade piirangutest: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ulevaade-mis-on-keelatud-mis-lubatud-ammendav-loetelu-uutest-rangetest-koroonapiirangutest?id=92784613

Ka põhjanaabrid maadlevad kriisiga. Soome valitsus otsustas nädalavahetusel lükata aprilli keskel toimuma pidanud kohalikud valimised koroonakriisi tõttu kahe kuu võrra edasi. Otsuse aluseks oli Soome terviseameti (THL) ehmatav prognoos, mis hiljem selgus, oli ülepaisutatud, kirjutab ERR.

Koroonaandmete mudeldaja, füüsik Mario Kadastik rääkis eilses Delfi Erisaate podcastis, et olukord koroonaviirusega on Eestis jõudnud sinna, kus meditsiinisüsteemi katkiminek on juba paratamatus - mitte midagi sellist, mis juhtub juhul, kui eestimaalased kohe oma kontakte ei vähenda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-mario-kadastik-koroonalaine-kriitilisest-seisust-juba-on-moistlik-libedaga-oues-mitte-kaia-et-mitte-konte-murda-ei-voi-teada-kaua-emo-s-istum?id=92782197

"Kõik avaliku elu tegelased – olgu vanad või noored, liberaalid või konservatiivid – peavad praegu andma eeskuju, kuidas füüsilisi kontakte vähendada, mitte kuidas üldistele reeglitele vilistades pidu pidada." https://epl.delfi.ee/artikkel/92783367/juhtkiri-suunamudijad-praegu-sobib-ainult-uks-suund