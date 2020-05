Koroonaajal muutus vaktsineerimine populaarsemaks

Delfiga suhtles üks perearst, kes oli märganud nii oma nimistus kui laiemalt perearstidega suheldes, et koroonaviiruse laialdase leviku ajal on vaktsineerimine taas populaarsemaks muutunud. Ta põhjendas seda sellega, et inimesed nägid, missugune näeb välja vaktsineerimata maailm.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova kinnitas: “Olgugi et andmed selle kohta saame alles juuli teises pooles, saan tunnetuslikult öelda, et vaktsineerimine on tõesti populaarsemaks muutunud. Näiteks helistavad meile varem oma laste vaktsineerimisest keeldunud lapsevanemad ja küsivad, kas ja kuidas võib nüüd lapsi vaktsineerida. Sageli on nad nõus selle eest ka maksma.”