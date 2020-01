Koroona rebis eelmisest hirmuviirusest Sarsist ette: see levib kiiremini, aga tapab vähem

Sarsi-puhang kestis kaheksa kuud, selle jooksul tuvastati umbes 8 100 juhtumit. Samas on uue koroonaviiruse juhtumeid praeguseks avastatud umbkaudu juba 10 000 ja seda 20 erinevas riigis, alates selle ilmnemisest detsembris.

Siiani on hukkunud 213 inimest - kõik Hiinas. Sars tappis kokku 774 inimest, kirjutas BBC.

Asja uurinud Hongkongi ülikooli teadlaste hinnangul võib juhtumite tegelik üldarv olla palju suurem, kui ametlikud andmed näitavad. Puhangu matemaatiliste mudelite põhjal väidavad sealsed eksperdid, et ainuüksi Hiinas Wuhani linnas, kust viirusepuhang algas, oli nakatunud üle 75 000 inimese.

Enamik juhtumeid väljaspool Hiinat on seotud inimestega, kes on käinud Wuhanis. Kuid Saksamaa, Jaapan, Vietnam, USA, Tai ja Lõuna-Korea on teatanud ka teistsugustest juhtumitest - patsiendid on nakatunud Hiinas viibinud inimeste poolt.

Wuhani kommunistliku partei juht ütles reedel, et linn oleks pidanud viiruse ohjeldamiseks varem meetmeid võtma.

"Kui ranged kontrollmeetmed oleks võetud varem, oleks tulemus olnud parem kui praegu," ütles Ma Guoqiang riigigitelevisioonile CCTV-le.

Kaks sarnast viirust



Sars oli koroonaviirus, mida nähti esmakordselt Hiinas Guangdongi provintsis 2002. aasta novembris. Selleks ajaks, kui puhang lõppes - järgmise aasta juulis - , oli see levinud enam kui kahes tosinas riigis.

Uus koroonaviirus tekkis alles eelmisel kuul. Siiani on see levinud vähematesse riikidesse ja ehkki kogu maailmas on nakatunud rohkem inimesi on selle tagajärjeks olnud vähem surmajuhtumeid.