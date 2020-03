Koroona jõudis itta! Jõhvi Bauhofi töötajal tuvastati viirus, kauplus karantiinis

Bauhofi turundusdirektor Evelin Pae ütles Delfile, et täna jõudis nendeni info, et ühel Bauhofi Jõhvi kaupluse töötajatest on diagnoositud koroonaviirus, mistõttu otsustas ettevõtte juhtkond koheselt sulgeda Jõhvi kaupluse.

Töötaja viibib hetkel kodus ning hoiab ühendust terviseametiga. Samuti kinnitas töötaja ettevõttele, et tema enesetunne on hea ning ta ootab järgmise testi tulemusi. Töötaja tegeleb kaupluses administratiivse tööga ega puutu töö käigus kokku klientidega.

Kõigil Jõhvi kaupluse töötajatel on paluti koheselt suunduda koju, kus nad vastavalt terviseameti soovitusele võtavad ühendust kas oma perearsti või terviseametiga. Samuti viibivad kaupluse töötajad terviseameti soovitusel vähemalt 14 päeva kodus ega liigu avalikes kohtades.

Info teadasaamisel kaardistati kohesel ära kõik ettevõtte töötajad, kes positiivse testi saanud töötajaga kokku puutusid ning võib selle põhjal kinnitada, et tegemist on lokaalse, vaid Jõhvi kauplust puudutava juhtumiga.

Jõhvi kauplus avatakse alles siis kui vastavalt juhistele on ruum ja pinnad desinfitseeritud ning juhtkond on veendunud kaupluse puhtuses ning töötajate ja klientide turvalisuses.

"Ettevõtte on pidevas ühenduses terviseametiga ning järgib kõiki ameti juhiseid ja soovitusi. Kõiki teisi kaupluseid on veelkord teavitatud vajalikest ettevaatusabinõudest ning nad toimivad tõrgeteta edasi," teatas Bauhof.

Tänaseks on koroonaviirus tuvastatud Eestis vähemalt 70 inimesel.

