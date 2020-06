Kõrge riskiga koroonaviiruspuhang murdis Jõelähtme toidutööstusesse

Vastavalt terviseameti soovitustele rakendab ettevõte puhangu ohjamiseks nii töötajate kodust isolatsiooni kui ruumide desinfitseerimist.

Lunden Food OÜ juhatuse esimees Ülo Rekkaro sõnul on ettevõtte esmasteks prioriteetideks nii viiruse leviku piiramine kui tootmise ohutuse tagamine. „Võtame meile antud soovitusi väga tõsiselt – oluline on hoida nii meie töötajate tervist kui tagada tootmisprotsessi ohutus. Usume, et mõlemad seatud eesmärgid on tehtavad.“

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Juta Varjase sõnul selgitab terviseamet koos ettevõttega välja kõik võimalikud haigestunutega kokkupuutunud inimesed ning nõustab osaühingut Lunden Food edaspidise tegevuse korraldamisel.

„Meie hinnangul on tegemist kõrge riskiga haiguspuhanguga, mille lahendamine eeldab mitmete meetmete rakendamist,“ ütles Varjas.

Muuhulgas soovitab terviseamet töökeskkonna desinfitseerimisel tähelepanu suunata ruumidele ja piirkondadele, kus töötajad kogunevad – sinna alla kuuluvad nii riietusruumid kui puhke- ja tualettruumid.

Haigestunud töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve. Lisaks soovitab terviseamet ettevõttel oma töötajaid isikukaitsevahendite õige kasutamise teemal täiendavalt koolitada.

„Kindlasti peaks aga kõikides töökohtades olema nii käte desinfitseerimisvahendid kui kätehügieeni plakatid. Selle haiguse puhul on kõige olulisem ennetusmeede töökohtadel, et haigena ei tuldaks tööle.“

Varjase sõnul on ettevõte terviseameti soovitusi tõsiselt võtnud ning terviseametit ka igakülgselt abistanud. „Kontaktsete väljaselgitamisel on tööandja suhtumine väga oluline. Lunden Food on meiega algusest peale heas ja konstruktiivses kontaktis olnud.“

Veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Jaana Oona sõnul puuduvad tänase seisuga tõendid viiruse levikuks toidu kaudu.

„Pole teada ühtegi juhtumit, kus nakatunud toidu valmistaja oleks põhjustanud toidu saastumise ning omakorda uue nakatumise,“ ütles Oona, kelle sõnul on oluline, et ettevõttes oleks tagatud toiduohutus ka sellisel juhul, kui osa töötajatest on haigestunud ning tööd jätkatakse väiksema kollektiiviga.