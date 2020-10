Korb: Teder ütles mulle, et suurannetus Keskerakonnale oli seotud Rally Estonia, mitte Porto Francoga

"Kuna annetuste osas on nüüd eriline tähelepanu, siis olen Hillar Tederiga suhelnud peale seda, kui ta on oma annetused teinud. Tema kinnitas mulle, et ta toetab Keskerakonna poliitikat ja et ta on rahul sellega, mis valitsus teeb. Ja eraldi ta tõi välja Rally Estonia korraldust ja ütles, et ta on väga rahul sellega, et valitsus leidis võimaluse toetada Rally Estonia läbiviimist ja see ajendas teda annetust tegema," ütles Korb "Aktuaalsele kaamerale".

Kui Korbilt küsiti, kas Tederi suurtoetus Keskerakonnale ei või olla seotud valitsuse antud soodsa laenuga Porto Francole, vastas ta: "Seda ma ei oska kommenteerida, sellest meil ei olnud juttu".

"Aga ma arvan, et kindlasti võib ka tema käest küsida, mis olid need põhjused, miks ta toetas Keskerakonda," lisas Korb "Aktuaalsele kaamerale".

Teder jäi täna, nagu varasemaltki, Delfile selles küsimuses tabamatuks.

1. juulil sel aastal tegi kinnisvaraettevõtja Hillar Teder Keskerakonnale 30 000 euro suuruse annetuse. Natuke hiljem, 30 juulil, tegi valitsus otsuse anda Porto Francole käibekapitalilaenu 39,4 miljonit eurot tähtajaga kuni kuus aastat. Intress on 12 kuu EURIBOR pluss kaks protsenti aastas.

Valitsuse otsuse tegemise järel, 9. septembril annetas Hillar Teder Keskerakonnale veel 30 000 eurot.

Konkureerivad kinnisvaraettevõtjad kritiseerisid valitsuse otsust Porto Francot abistada. Turutingimustel oleks Porto Franco pidanud nende sõnul tasuma intressi umbes 10% aastas.

Tallinna kesklinna rajatava Porto Franco näol on tegu Tederi poja Rauno kinnisvaraarendusega.