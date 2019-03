Korb: kui EKRE ja Isamaaga olulistes küsimustes ühisosa ei leita, koalitsiooni ei sünni

"Keskerakonnal oleks tõepoolest olnud lihtsam minna opositsiooni, kuid on selge, et valijate eest saab seista ainult läbi rääkides ning ühisosa leides," ütles ta. "Kui EKRE ja Isamaaga meile olulistes küsimustes kokkupuutepunkte pole, ei lähe me ka valitsusse," kinnitas peasekretär.

Korb toonitas, et esialgu on tegemist vaid konsultatsioonidega ning valitsuse moodustamises ei saa mingil juhul kindel olla. "Nii eesti kui ka vene emakeelega inimesed saavad sellele liidule oma hinnangud anda kohe, kui on olemas koalitsioonileping, mida tulevane valitsus saaks täitma asuda. Suure osa ühiskonna välistamine juba praegu ei vii meid edasi," leidis Korb.

Küll aga sõnas ta, et valimiseelsest retoorikast tuleb EKRE-l välja tulla ning tema ega paljud teised erakonnaliikmed ja toetajad ei saa konservatiivide väljaöeldut kuidagi aktsepteerida. "Ühisosa otsimata opositsiooni minek tähendanuks alla andmist ja loobumist võimaluse otsimisest seista meie ligi 130 000 valija ning põhimõtete eest," selgitas Korb.

Peasekretäri sõnul on aga erakond valmis vajadusel opositsiooni minema ning seda näitas tema sõnul ka loobumine Reformierakonna pakkumisest alustada kõnelusi.