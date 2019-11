Koosolekust, kus minister Mart Järvik arvatavalt PRIA juhti survestas, pole ühtki ametlikku salvestist

Maaeluminister Mart Järvik kutsus 6. augustil PRIA juhi Jaan Kallase koos mitme põllumehi esindava organisatsiooni juhiga kohtumisele, kus tegi väidetavalt ettepaneku olla leebem ettevõtjate vastu, keda PRIA sooduskelmuse eest kohtuga ähvardas.

Tegemist on samade ettevõtjatega, keda esindas kohtus Järviku toonase nõuniku vandeadvokaat Urmas Arumäe advokaadibüroo. PRIA juht Jaan Kallas ei soovi kohtumise teemal kommentaare jagada, ent ameti pressiesindaja kinnitas Delfile, et taoline koosolek on tõepoolest aset leidnud. Mis seal koosolekul siis õigupoolest tehti?

Jaan Kallas ei saa toimunu mitte midagi öelda, sest seda keelab parasjagu toimuv uurimine, selgitas Delfile PRIA teabeosakonna juhataja Epp Schmidt. Seetõttu on Kallas keeldunud täna kõigist intervjuusoovidest.

Delfiga rääkinud ja koosolekul osalenud põllumeeste esindajad möönsid, et PRIA juht võis tõepoolest end survestatuna tunda, ent otsest ründamist ja kamandamist kuulda ei olnud.

Samas tõdeb kosoolekul osalenud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen, et mulje jäi küll, et see pole esimene kord, mil neist teemadest ministri ja allasutuse juhi vahel juttu tuleb.

"Mulle tundus küll, et mingid konkreetsed asjad olid varem olnud. Et need teemad on sellised, millega mõlemad pooled on kursis," tõdes ta.

Seda Kreeni hinnangut toetab ka asjaolu, et Jaan Kallas salvestas kohtumise. Küsimusele, et kuidas peadirektor Kallas üldse selle peale tuli, et koosolekut salvestada - see ei ole ju just tavapärane käitumisviis, Kallasel pidi olema eelaimdus, et asjad lähevad hapuks - ei soovi PRIA teabeosakonna juht Epp Schmidt midagi vastata.