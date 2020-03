Koolipsühholoog: õpilased ja õpetajad veel kohanevad uue olukorraga, suuri muresid ja ärevust ei ole

Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liikme Pärna sõnul on eriolukorrast tingitud kaugõpe toimunud nii lühikest aega, et kõik veel kohanevad. "Siht on, et õpetajad ja õpilased harjuksid uue olukorraga ning saaksid distantsõppega järje peale ja püsiksid järjel. Oluline on, et toetatud viisil õppimine jätkuks ka kodus olles," ütles ta.

Kahel esimesel kaugõppe nädalal pole Pärna sõnul koolipere suurte murede või ärevusega tema poole pöördunud. "Praegu on pilt mitmesugune - on neid, kellele sobib kodus õppimine ja on ilusti tööle asunud ning neid, kes ka varem koolis kohal ei käinud ja nüüd on eemal. Teeme koostööd nii lapsevanemate, klassijuhatajate kui ka aineõpetajatega, et nende lastega ühendust saada ning tagada neile võimalused ja vahendid kodus õppimiseks," rääkis Pärn.

Koolipsühholoog nentis, et kui eriolukord pikeneb, on karta, et inimeste psühholoogilised probleemid tulevad rohkem esile. "Meie ühinguga on ühendust võtnud inimesed, kelle varjul olnud või seljatatud probleemid on juba esile tõusnud. Näiteks on hakanud alkoholi pruukima pikalt kained olnud inimesed või uuesti välja löönud depressioon. Ka lastel hakkab eeldatavasti meeleolu langema, kui jõuab kohale, et olukord on tõesti muutunud, mida rohkem suletakse ka mänguplatse ja muid asutusi. Seni on neil veel põnev, kõik ootavad ja vaatavad, mis saab," rääkis Pärn.

Täna teatas haridusminister Mailis Reps, et koolid jäävad suletuks vähemalt aprilli lõpuni ja peale lõpuklasside jäävad kevadised eksamid ning tasemetööd ära.