Koolipere ei jäänud vallavanema kompromissiga rahule

Enda sõnul ebaõiglaselt vallandatud koolidirektor Heidi Uustalu ütles Delfile, et vallavanem Viktor Rauami esitatud tingimused ei olnud mõistlikud, misjärel tegi Uustalu uue ettepaneku: vald peab detsembrikuise ametist vabastamise tunnistama õigustühiseks. See oli Uustalu ainus tingimus täna läbirääkimistega jätkata.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam sellega aga nõustuda ei saanud, sest tema arvates oli ametist vabastamine siiski põhjendatud ja Uustaluga oli ta nõus läbirääkimistele minema üksnes koolirahu saavutamise huvides.

Koolipere eestvedaja Mariliis Randmer, kes Uustalu toetavad õpetajad peaaegu streigini viis, ütles Delfile, et vallapoolne arusaam kompromissist on arusaamatu. "See ei ole päris kopromiss. Saame Heidist aru - vallandamine oli ebaõiglane ja õigus peab jalule saama," ütles Randmer.

Tema sõnul ei oleks Rauami pakutuga nõustumine olnud mingisugune lahendus. "On selge, et vallal ei ole mingisugust soovi Heidit tagasi tuua. Minu hinnangul oli see venitamistaktika," kommenteeris Randmer nüüd juba poolteist nädalat kestnud läbirääkimisi.

Samas kinnitab Randmer, et streiki sellegipoolest ei korraldata, sest tänane otsus oli lõplik ja Uustalu ei ole võimalik enam direktoriks tagasi tuua.

Rauami ettepanek Uustalule oli, et viimane peab nõustuma 6. detsembri ametist vabastamisega poolte kokkuleppel ning loobuma kohtuhagist, milles Uustalu nõuab töölepingu lõpetamise õigustühiseks mõistmist. Lisaks jääks Rauami ettepaneku jõustumisel kohtukulud poolte kanda.

Vastutasuks saaks Uustalu jätkata direktori kohusetäitjana kooliaasta lõpuni.