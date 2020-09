Kooliõde: Lapsed ei oska palli püüda, kuna mängitakse nii harva

Raskemate vigastuste vältimisel on oluline roll luude tugevusel. Eesti laiuskraadil on suurel osal inimestel D-vitamiini puudus, kuid just see vitamiin on oluline kaltsiumi imendumiseks, mida kasvav laps vajab. “Ühe osa D-vitamiini saame me toidust nagu munad, maks ja rasvane kala, kuid sellest saadav vitamiini kogus pole piisav. Seega on soovitatav sügisest kevadeni võtta ka koolilastel juurde D-vitamiini toidulisandeid,” soovitab Brügel. “Põhjuseid, miks kipuvad luumurrud lastel kauem paranema või otsida valedest toitumisharjumustest, vähesest liikumisest värskes õhus ja D-vitamiini puudusest.”

Tähelepanu tuleks pöörata ka koolilaste jalatsitele - vahetusjalats peaks olema mugav ja terve ning tuleks jälgida, et tald ei oleks libe. “Tundub ehk iseenesest mõistetav, kuid kindlasti tuleks lastele korralikult selgeks õpetada saapapaelte sidumine. Küllalt on juhtumeid, kus pael on lahti ja sellele astub peale kas laps ise või sõber ning tagajärjeks ongi valus kukkumine,” rõhutab Käärik. “Samuti peaks riietus olema lapsele väljas mängimiseks mugav. Ilusate satsidega seelik jääb paratamatult varem või hiljem kuskile kinni ja nii on kukkumine kerge tulema.”

Trauma ennetuseks saab ka õpilane ise palju ära teha. “Tänapäeva maailm on selline, kus ümbritsevat infot ja müra (telefon, kõrvaklapid) on nii palju, et tähelepanu on hajevil ja ei olda mõttega parasjagu käsil oleva tegevuse juures. Treppidel ja tänaval käies tuleb vaadata enda ette mitte telefoni ekraani. Nii need hüppeliigese traumad või halvemal juhul luumurrud juhtuvad,” räägib Brügel.