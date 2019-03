Koolinoored kogunevad homme riigikogu ette kliimaprobleemide vastu meelt avaldama

"Teadlased on kliimakriisist rääkinud aastakümneid ja valitsused on neid aastakümneid ignoreerinud. Miks peaksime siis istuma koolis ja omandama haridust, kui haritud inimesi kuulda ei võeta? Enam pole aega oodata, et keegi teine häält teeks. Täiskasvanud ei ole probleemi tõsidust mõistnud ja neile on vaja äratuskella," kirjutavad meeleavaldust organiseerivad noored sotsiaalmeedias.

Nad lisavad, et kliimamuutus on probleem, mida valitsusel pole õigust enam tagaplaanile jätta.