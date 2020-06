Koolid teevad kaugõppe tulemustest kokkuvõtteid. Mis olid suurimad murekohad ja mis läks üle ootuste hästi?

Nii Viljandi gümnaasiumi, Tartu Tamme kooli kui ka Saaremaa ühisgümnaasiumi juhid tõid välja, et kaugõpe suurendas ühest küljest osade õpilaste enesedistsipliini ja arendas ajaplaneerimise oskusi, ent teisalt oli enne raskustes olnud õpilastel eriolukorras veel keerulisem.

"Valdav osa meie õpilastest tuli kaugõppega hästi toime. Arenguvestlustel on õppurid välja toonud, et kui välist kontrolli enam ei olnud, arenes tohutul nende sisemine motivatsioon ja enesedistsipliin. Nad said eriolukorras väga tugeva enesejuhtimise ja õpipädevuse koolituse, mis tuleb neile kindlasti ka edaspidi tööelus väga kasuks," ütles Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin.

Ka Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro täheldas, et tugevamatel õpilastel sujus kodus õppimine hästi ja tänu ajakasutusoskustele kulus neil kodutöödele tunduvalt vähem aega kui muidu. "Õpilastel, kellel oli aga ennegi mõneti raskusi, oli kaugõppes veel keerulisem, et end motiveerida või kodutööd ilma õpetaja vahetu juhendamiseta ära teha," nentis Aro.

Tartu Tamme kooli juht Vallo Reimaa tõdes samuti, et pilt on uues olukorras olnud väga kirju. "Kodud on väga erinevad, palju oleneb sellest, kuivõrd on vanemad laste jaoks olemas. Samuti on erinevates ainetes õpetajatel oma metoodikad ja erinevatele vanuseastmetele ei saa ühtemoodi läheneda. Seega nõudis kaugõppele üleminek ja selle edenemine nii õpilastelt kui ka õpetajatelt palju loomingulisust ja paindlikkust", ütles Reimaa.

Õpetajad hoidsid keerulises olukorras kokku

Direktor tõi välja, et põnev on olnud jälgida ka õpetajate arengut. "Kellel on olnud keerulisem, kellel lihtsam, aga selge on see, et pärast sellist eriolukorda on õpetajate digipädevused arenenud ja -oskused ühtlustunud," sõnas Reimaa.

Viljandi gümnaasiumis lähenesid õpetajad kaugõppele eriti loominguliselt, kasutades kõikvõimalikke lahendusi, et õpilased tunnis aktiivselt osaleksid ja mõttega asja juures oleks. "Näiteks loodus- ja täppisteaduste ainetes kasutasid õpetajad selliseid vahendeid, et saaks videotunnis reaalajas ekraanil ülesandeid lahendada. Kunstitunnis olid väga populaarsed erinevate maailmamuuseumide videotuurid ja muusikatunnis erinevate kontsertide ülekanded nii et selliseid võimalusi kavatseme ka tulevikus edasi kasutada kui võimalik," ütles Matsin.