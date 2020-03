Koolid sulgevad koroonaviiruse tõkestamiseks ükshaaval uksi

"Kirjutan seoses maailmas ja Eestis lahtirulluva erakorraliselt tõsise epidemioloogilise olukorraga. Eelmisel nädalal olnud informatsiooni osas, mis puudutas teatud isikute (tundlikud terviseandmed) karantiini suunamist Terviseameti poolt, on kool saanud 10. märtsil Terviseameti poolse kinnituse, et 10. märtsi seisuga ei ole ükski TÜG õpilane viirusesse nakatunud, kuid osad isikud viibivad karantiinis/vaatluse all," kirjutas direktor Martin Öövel kooli kodulehel.

"Kahjuks oleme jõudnud tänaseks tõdemusele, et riskid olukorras, kus koolis viibib igapäevaselt üle 1000 inimese, kes on lähikontaktis, on hoolimata juba planeeritud ja rakendatud meetmetest liiga suured," lisas ta.

Direktor teatas, et homme õpilastel õppetegevust ei toimu, selle asemel toimub koolikollektiivi e-õppe läbiviimise koolitus. Tulevast nädalast läheb kool üle e-õppele kuni 30. märtsini. "Samas peame arvestama ka võimalusega, et kõnealune periood võib pikeneda," teatas Öövel.

Peale Tabasalu ühisgümnaasiumi lähevad e-õppele kõik ülejäänud Harku valla koolid. Harku vallas tegutseb viis üldhariduskooli: Tabasalu ühisgümnaasium, Vääna mõisakool, Harkujärve põhikool, Vääna-Jõesuu kool ja Muraste kool.

Harku lasteaiad töötavad kuni järgmise vallavalitsuse teateni. "Võimalusel palume siiski laps koju jätta. Sama käib ka huviringide kohta," teatas Harku vallavalitsus.

Peale selle saatis õpilased koju Kiili gümnaasium, kuna üks koolitöötaja puutus kokku koroonahaige inimesega. Töötajale tehti koroonaviiruse test. Homme selgub, kas Kiili gümnaasium hoiab uksed suletuna ka tulevatel nädalatel.