Koolid suhtuvad noorte kliimastreigil osalemisse erinevalt

GAG-i gümnaasiumi direktor Henrik Salum ütles Delfile, et on imetlusväärne, kuidas noored kliimamuutuste teemaga tegelevad. Samas pole kool otseselt lubanud õpilastel reedeste kliimaaktsioonidega seoses tundidest puududa. Seega tuleb GAG-i õpilastel arvestada, et koolitundide ajal kliimastreigil osalemine toob kaasa põhjuseta puudumise. "Meil ei ole ka mingisugust teravat konflikti selle põhjal tekkinud," sõnas direktor.

Kui eelmisel kevadel toimus esimene kliimastreik, siis Salumi sõnul õpilasi põhjuseta puudunuks ei märgitud ja meeleavaldusel käisid kaasas ka mõned õpetajad.

Tallinna 21. kooli direktor Meelis Kond ütles, et temale teadaolevalt õpilased reedestel kliimastreikidel osalenud ei ole, kuid osalemine kokkuleppel õpetajatega tähendab, et põhjuseta puudumisi kartma ei pea, sest ka kliimastreigil osalemine on põhjus.

Kond sõnas, et noorte aktiivsus on alati tervitatav, kui tõstatatakse ühiskonnas olulisi ja valusaid probleeme.