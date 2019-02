Koolibussides võib muutuda turvavöö kohustuslikuks

ERR kirjutab, et õiguskantsleri poole on pöördunud lapsevanemad, kes muretsevad oma laste elu ja tervise pärast, sest koolibussid, millega lapsi sõidutatakse, pole tehniliselt kuigi heas korras, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Veebruari alguses oli Harku vallas kontrollreid, mille tulemusena näiteks selgus, et kaheksast kontrollitud bussist ei vasta nõuetele kuus. Suurem osa nendest bussidest olid just koolibussid.

"Vanemate mure ei ole kindlasti tähenärimine, vaid see tegelikult ongi päriselt ohtlik, kui sõidetakse maanteedel ja libedatel kõrvalteedel niimoodi, et turvavöid ei ole, istmed teinekord logisevad, lapsed on vahel bussis püsti - no tõesti on väga ohtlik," kommenteeris Madise.

Õiguslantsleri kokku kutsutud nõupidamisel tegid osalenud - politsei- ja piirivalveamet, maanteeamet ja mitmed teised - ametkonnad, ettepanekuid, kuidas olukorda parandada.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhataja Vello Jõgisoo ütles, et üks võimalus on näiteks see, et omavalitsused seaksid koolibussi hanke tingimuseks turvavööde olemasolu bussis. See oleks esimene ja konkreetne samm.

"Kindlalt on meie soovitus, et kehtestada sellised nõuded, millel oleks tagatud turvavööd," ütles Jõgisoo.