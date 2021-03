KONTROLLI! Digiregistratuur viskab vempe. Hommikul vaktsineerimiseks broneeritud aeg võib olla õhtuks kadunud

Arvutikoolitaja Henn Sarv kirjeldab ühismeedias, kuidas broneeris koos naise ja vennaga aja nädalavahetuseks COVID-19 vaktsineerimisele, kuid õhtuks olid lähedaste broneeringud kadunud.

Sarv märkis, et kõik broneerijad said digiregistratuurist kinnituse koos perearsti nime ja kohaga. "Nüüd õhtul selgub, minul on digiloos broneering, teistel ei ole," kirjutas Sarv.

Sarv kirjeldas, kuidas digiregistratuuri kontakttelefonile helistades öeldi talle, et kinnitus ei ole veel broneering - tuleb eraldi üle kontrollida, kas kindlasti on digilugu.ee lehel ka broneering kirjas.

Sarnase avastuse on täna õhtul teinud teisedki inimesed, kes registreerimiskinnituse said. "Suur tänu selle info eest, käisin ka mina vaatamas, ja ei olegi broneeringut," kirjutab üks. "Täiesti uskumatu lugu. Meil sama tulemus. Kinnitus tekkis (koos arsti nime ja kabineti numbriga) aga digiloos broneeringut pole. Läheme igal juhul laupäeval PERHi kohale ja püüame kinnituse väljatrükiga sisse saada," räägib teine.

Kuna suuremates linnades enam broneerimiseks aegu ei ole ning nädalavahetusel võivad inimesed üle Eesti ainult vaktsineerimise jaoks riigi teise otsa sõitma hakata, kutsus Sarv inimesi üles kindlasti kontrollima, kas broneering on ka olemas.

Digiregistratuuri kasutajatugi tõdes neljapäeva õhtul Delfile, et inimesed on sellise avastusega tõepoolest nende poole pöördunud. On olnud ka juhtumeid, kus broneeringut pole digiloos kirjas, kuid perearstiga kontakteerudes selgub, et aeg on siiski kenasti olemas.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et tegelikult on aeg broneeritud ka juhul, kui broneering digiloos nähtav pole.

"Praegu on tekkinud olukord, kus osadel puhkudel ei ole broneeringut üleriigilises digiregistratuuris broneeringute all näha. Oleme sellega kursis ja tegeleme lahenduse leidmisega. Kui sul tekib olukord, et sa juhuslikult ei mäleta täpset aega ja ei ole seda kuskile üles kirjutanud, siis soovitame kindluse mõttes selle kohta uurida broneeritud asustuse registratuurist. Kui sa selle juba välja printisid, siis ei ole probleemi – aeg on olemas ja võid julgelt kohale minna," kirjutab TEHIK.