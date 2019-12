Konstantin Pätsi mälestusmärk rajatakse Tammsaare parki Estonia teatri kõrvale

Korraldusega, millega nähakse Pätsi mälestusmärgi asukohta Tammsaare pargis, otsustati ka, et keskkonna- ja kommunaalamet viib läbi "Konstantin Pätsi mälestusmärgi" ideekonkursi.

Ühtlasi moodustatakse ideekonkursi võistlustööde sisuliseks läbivaatamiseks, hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks žürii, mille esimeheks saab Tallinna ülikooli kultuuriloo ja kultuuriteooria professor Rein Veidemann ja aseesimeheks Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk.

Linnavalitsuse korraldus lähtub Konstantin Pätsi mälestusmärgile parima võimaliku asukoha väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni ettepanekust.

Komisjon leidis, et mälestusmärgi asukoht Tammsaare pargis, ajaloolise Uue Turu kinnistul on piisavalt nähtav, et olla suurkuju vääriline ja pälvida avalikkuse tähelepanu ning tähenduslik, andes edasi Konstantin Pätsi seost samas paigas toimunud 1905. aasta poliitiliste sündmustega, milles Pätsil oli oluline osa.

"Samuti on valitud asukoha puhul oluline ruumiline seos Estonia teatriga – just Estonias toimusid 100 aastat tagasi Konstantin Pätsi osavõtul koosolekud, kus kavandati Eesti Vabariigi väljakuulutamist. Mälestusmärgi alternatiivsete asukohtadena kaaluti Narva maantee, Köleri ja Vesivärava tänava ristmiku piirkonda kui "väravat" Kadriorgu ning perspektiivset Rävala puiestee läbimurde ala Pärnu maantee, Süda ja Sakala tänava ristmikul. Ühtekokku vaagis komisjon enam kui kümmet erinevat asukohaettepanekut, mille esitasid nii komisjoni liikmed kui ka avalikkus," põhjendatakse seletuskirjas.