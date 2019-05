Kõnniteedel sööstvad elektritõukerattad ja -rulad seavad jalakäijaid ohtu

Viimase aasta-paariga on jalgrattapoodides kasvanud elektritõukerataste ja -rulade müük niivõrd, et need annavad kõnniteedel juba tugevalt tooni, vahendab ERR Uudised.

Teel kõndivad inimesed pääsevad heal juhul ehmatusega, kui mõni elektriline sõiduk neist kergliiklusteel vuhinaga mööda laveerib. Kiirused võivad ulatuda isegi 40 kilomeetrini tunnis ja jalakäijad ei oska sellise ohuallikaga veel arvestada.

Tegelikult ei peagi, kinnitab politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo, kes tõdeb, et kõik sellised kõnniteel kasutatavad kiiremat liikumist võimaldavad abivahendid tekitavad probleeme.

Nimelt ei ole paljud tõukeratta või rulaga liiklejad teinud endale selgeks, et liiklusseaduse mõistes on nad abivahendiga liiklevad jalakäijad, kellele tavalised jalakäijad ei pea teed andma ega nende lähenedes "kraavi" hüppama.

Sirle Loigo tõdeb, et õnnetused kergliiklusteedel ongi sagenenud. Ent kuna elektritõukeratas on siiski jalakäija abivahend, siis sellega sõites teisele jalakäijale otsa sõites pole tegemist mitte liiklusõnnetusega, vaid tavalise õnnetusega ning see statistikasse ei jõua.

Liiklusõnnetus oleks see juhul, kui kokkupõrge toimuks kas jalgratta või sõidukiga, kaks jalakäijat omavahel aga liiklusõnnetust ei tekita.