Konflikt abielureferendumi arutavas komisjonis kerib. Saar kohtusse minemisest: otsustame komisjonis toimuva pealt

Täna kell 10 alanud põhiseaduskomisjoni erakorralisel istungil selgitavad opositsioonisaadikud oma abielureferendumi eelnõule esitatud muudatusettepanekute sisu, millele peaks järgnema arutelu. Aega selleks kõigeks aga napib, kuna komisjon, kus koalitsioon on ühe häälega enamuses, seadis eile opositsioonisaadikutele ranged ajalised piirangud. Iga muudatusettepaneku tegija saab viis minutit kõigi oma ettepanekute selgitamiseks. Need, kes esitasid üle saja, saavad seitse minutit ning sotsiaaldemokraatide fraktsioon saab 5800 ettepaneku selgitamiseks 15 minutit.

Opositsioonisaadikute hinnangul rikub eilne komisjoni otsus riigikogu kodu- ja töökorra seadust, mis sätestab: „Juhtivkomisjon peab võimaldama muudatusettepaneku esitajal oma ettepanekut selgitada enne selle kohta otsuse tegemist.” Reformierakonna esimees Kaja Kallas tõlgendas seadusepügalat eile nii, et iga muudatusettepaneku tutvustamisele tuleks määrata eraldi arutamisaeg.

Saar: opositsioonil on võimalik kohtusse pöörduda

Sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar ütles vahetult enne põhiseaduskomisjoni istungi algust Delfile, et opositsioon jälgib praegu, kas koalitsioon läheb tõesti menetlusega edasi nii, nagu eile komisjonis paika pandi. „Praegu tundub tõesti, et lisaks kõigele muule on koalitsioon kavandamas ebaseaduslikku referendumit,” kommenteeris Saar komisjoni otsust opositsioonisaadikute esinemisaega piirata. „Me kavatseme komisjonis küsida, kuidas on nende arust võimalik riigikogu liikmel täita oma õigust ja kohustust enda valijate ees, kui neil ei lasta seadusloome protsessis kaasa rääkida. Need ajalised piirangud, mis paika pandi – seal sees pole võimalik põhimõtteliselt tutvustada põhimõtteliselt ühtegi muudatusettepanekut.”

Saar ise peab 15 minutiga tutvustama 5800 sotsiaaldemokraatide fraktsiooni muudatusettepanekut, seega ühele muudatusettepanekule saab pühendada komisjonis 0,15 sekundit.

Indrek Saare sõnul otsustab opositsioon komisjonis toimuva pealt, kas minna kohe kohtusse.

„Sõltub, kuidas komisjonis protseduurireegleid väänatakse,” ütles Saar. „On teatud momente, mille puhul on opositsioonil võimalik pöörduda kohtusse, aga need on erinevate nüanssidega, seda tuleb arutada. Me ei tea veel praegu päriselt, mida koalitsioon tegema hakkab. Esimene katse opositsiooni õigused ära tappa on muidugi tehtud, kus selgelt töö- ja kodukorraseaduse mustvalge õigus võetakse ära, aga siit on küsimus edasi, et mis menetlusega edasi saab, mis nad seal komisjonis teevad.”