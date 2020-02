Kommunikatsioonispetsialist ja õppejõud Agu Uudelepp saadeti täna viimsele teele

4. veebruaril lahkus raske haiguse tagajärjel Eesti ajakirjanik ja kommunikatsiooniekspert Agu Uudelepp. Ta võitles juba aastaid kopsuvähiga.

Uudelepp lõpetas 1998 TTÜ humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi halduskorralduse erialal.

Ta töötas 1998–2002 Eesti Raadios uudisteajakirjanikuna, 2002-2007 Eestimaa Rahvaliidu teabejuhina ja järgnevatel aastatel üritusturundusagentuuris Spring ning aitas asutada suhtekorraldusagentuuri Meta Advisory Group.

Aastatel 2015-2017 oli ta NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskuse toimetuskolleegiumi liige.

Uudelepp on alates ülikooli lõpetamisest õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ning alates 2012. aastast töötas dotsendina Estonian Business Schoolis, kus juhatas aastatel 2014-2016 ka magistri tasemeõppe nõukogu.

2017. aasta sügisel kajastas Eesti Ekspress, et Uudelepp oli selleks hetkeks võidelnud juba ligi kaks aastat viimase staadiumi kopsuvähiga. Edasist ülikallist vähiravi haigekassa ei toetanud, õla pani alla vähiravifond. Ainuüksi pooleteise päevaga annetati ligi 50 000 eurot.

Vahepeal tundus, et ta tervis on tunduvalt paremaks läinud. 2018. aasta suvel lõppes tal haigusleht ja ta läks taas tööle Estonian Business Schoolis dotsendina.

Uudeleppa jäävad leinama abikaasa Annika, nende kaks last ja paljud sugulased ning sõbrad. Annika Uudelepp kirjutas õhtul sotsiaalmeedias, et Agu lahkus Pariisis tema ja oma ema armastavate käte vahel. "Aitäh kõigile, kes on sel teekonnal olnud meile toeks. See aitas palju. Head teed, kallis! Jääme sind igatsema," märkis ta.

Sotsiaalmeedias võttis Agu Uudelepa mälestuseks sõna riigipea Kersti Kaljulaid. Tasub ka märkida, et 2018. aastal tunnustas president Uudeleppa Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Vähiravifond tõi välja, et Agu oli suur võitleja, kes keeldus alla andmast ja innustas teisigi.