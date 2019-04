KOMMENTAAR | Kas Mart Helme seisab oma sõnade eest ning julgeb sõlmida kihlveo 5000 euro ja auto pesemise peale?

Kuidas see Eestit edasi peaks viima ja mis võiks olla too sihitav lõppjaam, ma tõesti ei tea, küll aga võin tavalise kodanikuna kinnitada, et see on kohutavalt väsitav ja tüütu protsess.

Seepärast soovitangi kihlvedusid – see lööb õhu klaariks. Ühtlasi oleks selline lahe viis, kuidas poliitikud duelleeriksid, tõestaksid avalikkusele, et just nemad jagavad matsu ega aja pada. Kui julged midagi välja öelda, siis julge ka oponendiga käed lüüa ja küll pärast näeb, kes on võidumees ja kes eksis. Ning kui juba mitu pange on jala otsas, siis muutuksid niisama praalijad ja ärplejad kindlasti ka tasakaalukamaks, sest avalikkus pole ju loll. Sellised veidi kelmikad kihlveod võiksid olla meie poliitkultuuri osa. Minu arust oleks väga riigimehelik, kui vastasleeri poliitikud teineteise mõttetu süüdistamise, sildistamise ja igikestva valimiskampaania hoogtöö asemel lööksid käed – vaatame, kellel on õigus! Ja vaatavadki, mitte ei kuuluta isehakanud prohvetina tõde enne tolle sündimist.

Lihtsa spordiajakirjanikuna ei hakka ma teesklema, et tunnen jube detailselt poliitikat ja meid ümbritseva maailma suunamuutuseid ja hoovusi. Lihtsalt veider on kuulata, kuidas üks kisab ühes ääres: „Must!” Teine teises: „Mis pagana must! Täitsa valge!” Ja tegelikult on asi, vähemalt sinu treenimata silma jaoks, hoopis täiesti hall. Tuleks ometi keegi, kes näeks ka pooltoone, kes näeks vajadusel tõde ka oponendi jutus, kelle leksikas leiduks väljend „ma ei tea”. Too saaks hoobilt minu hääle, mille head kandideerijad sedapuhku üldise möllu keskel laokile jätsid ja sootuks maha unustasid.