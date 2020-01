Komisjon otsustas, et EKRE ei saanud keelatud annetusi. Järgmiseks uuritakse üleskutset toetada Uute Uudiste portaali

"Sina saad ühes meiega seista rahvuskonservatiivsete väärtuste kaitsel, toetades Uute Uudiste väljaandmist. Iga toetus on oluline, isegi kui see on pisike, sest koos teistega muutub see suureks jõuks!" seisab kodulehel.

Kuhu annetused täpselt lähevad, on ERJK jaoks ebaselge, mistõttu otsustati, et erakonnale saadetakse arupärimine. "Küsime EKRE-lt lisainformatsiooni selle kohta, kuidas ja millisele erakonna kontole kandub Uutele Uudistele annetatud raha. Kodulehelt ei ole seda näha. Me tahame aru saada, kuidas see raha liigub ja asi peab olema läbipaistev. Seda teab seletada erakond," ütles Tarand.

Komisjoni esimees avaldas lootust, et vastus on erakonnalt käes järgmiseks koosolekuks, mis toimub veebruari keskel. "Enne mõjuvat põhjust ei kaalu me mingeid menetluse alustamise võimalusi," sõnas Tarand.