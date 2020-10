Kõlvarti väidetav soosik Arkadi Popov: ebameeldiv ja ootamatu, mis ümberringi toimub

Linnavalitsuse ettepanekul kaasatakse juhi konkursi läbiviimisele välisekspert. Eksperdi saab praeguseks neljaliikmeline haigla nõukogu määrata omakeskis.

Mardna märgib, et Popovist on tal kahju. "Ta on korrektne ja viisakas inimene, nüüd tõmmati niisuguse sopa sisse," arvab Mardna, et asjad käisid linnavalitsuses üle Popovi pea. Ta vabandab Popovi ees, et too nüüd osalt ka tema tõttu skandaali keskmes.

Popov: väga ootamatu tagasiside

Regionaalhaigla kiirabikeskuse juht Arkadi Popov ütleb alustuseks, et on äärmiselt ebameeldiv ja ootamatu, mis ümberringi toimub. "Ise otsustasin, et kandideerin ja kandideerisingi. Esitasin dokumendid ja rahulikult istusin ja ootasin."

Kas Kõlvart vestles enne kandideerimist teiega sel teemal ja tegi ettepaneku? Popov sõnab, et puutus Kõlvartiga kokku koroonapuhanguga seotud pressikonverentsidel ja hiljemgi. Ta ei lükka ümber, et ametikohastki juttu oli, aga jääb üldsõnaliseks: "Regulaarsed kontaktid tööalaselt olid, aga see praegune on täiesti eraldi asi! Siin mina ise nägin, et võimalus osaleda ja esitasin dokumendid. Praegune infovoog, mis järsku tekkis, on täiesti ootamatu."

Kõlvart ütleb, et suhtles Popoviga hädaolukorra ajal ja ka teise laine saabudes, mis aga polevat seotud juhatuse esimehe valimisega. "Linna huvides on, et meie avalikel konkurssidel osaleks palju häid juhikandidaate. Küsisin dr Popovilt, kas ta on mõelnud haigla juhi konkursil osaleda. Valiku kandidaatide seast teeb aga haigla nõukogu esitatud visioonide ja nendega peetavate kohtumiste põhjal."