Kõlvarti väidetav soosik Arkadi Popov: ebameeldiv ja ootamatu, mis ümberringi toimub

Lääne-Tallinna keskhaigla juhi valimise ümber toimuv meenutab parajat seebiooperit. Avalikult Kõlvarti väidetavast käsupoliitikast rääkinud Peeter Mardna pidi nüüdseks oma koha haigla nõukogus vabastama. Ta sõnab, et pikemat aega otsiti vabandust, et temast lahti saada.

Mis saab aga juhi valimisest? Popov on kujunenud olukorrast nördinud ja toonitab, et poliitikaga pole tal mingit seost.