Kõlvart: venekeelsete sunniviisiline assimileerimine kahjustab kogu ühiskonda

Kõlvartilt küsiti, kas venekeelsed on Tallinnas vaesemad, sest nad elavad Lasnamäel, mitte prestiižsel Pirital.

„Seda kinnitab ametlik statistika. Siin peab Eesti ühiskond vaatama omale peeglisse ja küsima, miks on nii kujunenud, miks jääb venekeelne kogukond rahaliselt oma eestikeelsetele kaasmaalastele alla,” vastas Kõlvart.

Kui Kõlvartilt küsiti võimalike protestiaktsioonide kohta eestikeelsele haridusele ülemineku vastu, vastas ta järgmiselt: „Ka meie läksime omal ajal tänavale, kogusime allkirju venekeelse hariduse toetuseks. Ja ma olen ka kindel, et kui, hoidku jumal selle eest, tuleks korrata seda aktsiooni nüüd, ei oleks see enam nii massiline. Assimilatsiooniprotsessid toimuvad, need on vältimatud. Aga assimilatsioon peaks olema iga inimese isiklik valik. Kui poliitikud püüavad viia läbi sunniviisilise assimileerimise haridussüsteemi kaudu, on see juba ebanormaalne ja sellest ei kannata mitte ainult rahvusvähemused, vaid kogu ühiskond. See on tee marginaliseerumisele. Sealjuures ei hakka selle tagajärgi tundma mitte ainult rahvusvähemused, vaid ka põhigrupp. Loomulikult, ajapikku hakkab nii Lätis kui ka Eestis üha rohkem inimesi valima oma lastele eesti või läti kooli. Aga esiteks olen ma veendunud, et täielikult ei kao vene kooli vajalikkus kunagi. Ja teiseks, Eesti riik peaks olema ise huvitatud, et vene kool säiliks kultuurisubjektina. Täpselt samamoodi, nagu me peame tähtsaks, et Tallinnas on Prantsuse Lütseum või Inglise Kolledž. Me tahame, et vene kultuur ja mentaliteet riigis säiliksid.”

Mitte kõigil Eesti poliitikutel ei ole Kõlvarti arvates arusaama, kui tähtis see on, kõik ei teadvusta, et vene kool on ressurss, mis annab ühiskonnale arengulaineid. „Kui kogu ühiskond on tegelikkuse kultuurilisel tajumisel ühel tasemel, hakkavad inimesed ühtmoodi mõtlema. Aga kui kõik inimesed mõtlevad ühtmoodi, on nad märksa vähem võimelised arenemiseks ja ühisloominguks.”