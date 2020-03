Kõlvart vastuses linnavolikogule: loodud on töörühm, mis kaardistab töötajate mured kultuuriameti juhi Aini Härmiga

Tallinna Linnamuuseumi üks filiaal on Tallinna Vene Muuseum. Mis seisukorras Tallinna Vene Muuseum hetkel on?

Tallinna vene muuseumi ja Peeter I majamuuseumi juhataja Maria Smorževskihh-Smirnova lahkus töölt. Töötaja poolt antud selgitus, mille kohaselt oli tema lahkumise põhjuseks töökiusamine Triin Siineri poolt. On äärmiselt kahetsusväärne, et Tallinna vene muuseumi juht töölt lahkus, sest tegemist on väga tugeva omas valdkonnas doktorikraadi kaitsnud spetsialistiga (doktoritöö kaitsnud Peeter I ajastu teemal). Samal põhjusel lahkus töölt ka muuseumide kuraator, kelle puhul on tegemist samuti väga tugeva spetsialistiga. Seega on Tallinna vene muuseumi seis hetkel keeruline. Samas loodame, et Tallinna Linnamuuseumi uus juht leiab head spetsialistid ja muuseumi tegevus saab jätkata.

Kas kinnitate, et Triin Siineri Tallinna Linnamuuseumi vabastamise põhjus ei olnud ebapiisav panus Tallinna Vene Muuseumi arendamisse?

Triin Siineri ametikohalt vabastamise põhjus oli see, et kahtlemata sümpaatne inimene ja särasilmne muuseumientusiast ei osutunud süsteemse linnaasutuse jaoks sobivaks juhiks, kes eiras ka mitmete seaduste ja linna õigusaktide nõudeid. Asutuse juht ei mõistnud, et muuseum tegutseb maksumaksja rahast, mille kasutamine peab olema läbipaistev ja kontrollitav ning vastama õiguslikele regulatsioonidele. Samuti peab asutuse juht oskama meeskonda liita ning tagama, et töötajatel on võimalik rahulikult oma tööd teha.

Avalikkuse ette jõudnud kirjas toovad Tallinna Linnamuuseumi töötajad välja, et Tallinna Kultuuriameti juhi käitumist iseloomustavad tahtlik eksitamine töökohustuste andmisel, näiteks ebaselged juhised, tööks vajaliku informatsiooni kinnipidamine, info varjamine ja pidev ebakonstruktiivne kriitika, millega kaasneb põhjusetu ja sobimatu järelvalve. Millega põhjendate Kultuuriameti juhataja sellist käitumisviisi ning kuidas aitavad sellised töövõtted kaasa kultuurivaldkonna arengule Tallinnas? Või olete veendunud, et need väited ei vasta kindlasti tõele?