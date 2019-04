Kõlvart teeb Notre Dame'i põlengu najal reklaami Tallinna kirikute korrastamiskavale

„Tunnen Pariisi linnale ja selle elanikele kaasa Notre Dame’i kiriku traagilise põlengu puhul,“ ütles Kõlvart täna. „Kirikuid ehitatakse sajandeid, kuid tulekahjus võib sajandite töö hävida hetkedega.“

Kõlvart lisas, et tegemist on kirikuga, mis on kogu Euroopa kultuuripärand ja nii pole selle taastamine üksnes Pariisi, vaid kogu Euroopa mure.

„Tallinna inimesed mõistavad, mida tähendab suure sümbolväärtusega kiriku põleng linnale, sest paljud tallinlased mäletavad veel Niguliste kiriku põlengut 1982. aastal,“ mainis linnapea.

„Inimeste austus ajaloo vastu on tugevam tulekahjudest. See kirik tõusis tuhast ja rõõmustab nii meie linna elanikke kui ka Tallinna külalisi. Pühavaimu kirik sai kannatada 2002. aastal, kuid taastati aastaga. Me jätkame oma tööd sakraalehitiste taastamisel ja kaitsel ning soovime selleks jõudu ka oma partnerlinnale Pariisile,“ lõpetas Kõlvart.

