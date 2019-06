Kõlvart: Tallinna TV-le täiendavat raha ei eraldata

"Juba paegu me otsustasime, et me täiendavalt raha ei eralda ja kui rääkida pikemast perspektiivist, siis loomulikult peame mõtlema sellele, mis on see mõistlik eelarve ja mis on need eesmärgid, mida me peaksime Tallinna Televisoonile püstitama. Kindlasti Tallinn vajab enda infokanaleid ja kindlasti me peame otsima kaasaegseid lahendusi. Aga mis on nende lahenduste vorm - ma arvan, et sellest on veel vara rääkida. Kindlasti ka meediaüsteemis tulevad muutused," sõnas Kõlvart ERR-ile.

Ta jätkas, tuues välja, et kuigi Tallinna TV vaadatavus on aastaga kasvanud, on suur osa telekanali vaatajatest väljastpoolt pealinna. "Aga kui me räägime tallinlaste huvidest, siis selline statistika on pigem küsitav," tõi Kõlvart välja. Nimelt on umbes 80% kanali saja tuhandest vaatajast mujalt kui Tallinnast.

Tallinna TV koondas mõne nädala eest päeva pealt kaheksa töötajat, lisaks pandi kõik saated sundpuhkusele ning eetrisse lastakse vaid uudiseid ning kordussaateid. Tallinna TV juhatuse liige Taavi Pukk on väljendanud arvamust, et võimalus rahalise olukorra leevendamiseks võiks olla Raepressi, Pealinna, Stolitsa ning TTV liitmine üheks meediaüksuseks.

