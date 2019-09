Kõlvart soovib Tallinna Televisiooni tegevuse lõpetada

„Telekanali ülalpidamine on kulukas ja samal ajal mitte eriti tõhus, sest inimeste meediatarbimise harjumused on muutunud. Informeerime tallinlasi edaspidi erinevate kanalite, sealhulgas telekanalite kaudu ja arvestame sellega, et inimesed veedavad järjest rohkem aega veebis ja sotsiaalmeedias ja järjest vähem televiisoriekraani taga,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Delfi kirjutas juba augusti keskel kanali võimalikust sulgemisest. Enne seda koondas kanal 19. juunil päevapealt kaheksa töötajat. 11. augustil ütles TTV nõukogu liige Aivar Riisalu, et ei saa kinnitada ega ümber lükata kanali sulgemist. Hiljem ta täpsustas, et kanalit ei suleta.

TTV juhatuse liige Taavi Pukk lisas augustis, et jutud täiendavast koondamisest pole TTV nõukogu koosolekul arutlusele tulnud. Samamoodi polnud tema väitel räägitud TTV töö lõpetamisest.

Mihhail Kõlvarti ettepaneku kohaselt jääb TTV kaubamärgina alles ja sihtasutus jääb tootma linnauudiseid ja linnasaateid. Edaspidi hangitakse linnauudistele ja saadetele eetriaega teistest telekanalitest. TTV toodang peab olema mugavalt kättesaadav veebis ja nutiseadmete kaudu. Linnapea sõnul on ümberkorralduste tulemusel kavas jõuda väiksema eelarvega suurema hulga inimesteni. TTV eelarvet on kavas vähendada kuni 50 protsenti.

„Vabaneva raha suuname hariduse- ja sotsiaalvaldkonda,“ ütles Mihhail Kõlvart.

Kui TTV nõukogu toetab linnapea otsust, tähendab see TTV töötajate arvu vähendamist kuni poole võrra. Praegu töötab Tallinna Televisioonis 30 inimest.