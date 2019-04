Kõlvart: see on liiga lihtne loogika, et Soome turist jätab kallima alkoholi pärast Tallinnasse tulemata, põhjused on keerulisemad

Linnapeade kohtumise peamiseks teemaks oli möödunud aastal allkirjastatud ühine memorandum, milles lepiti kokku teha suuremat koostööd neljas valdkonnas. Neist esimene on liikuvus ja transport, teine teenuste pakkumine mitte-residentidele, kolmas Läänemere keskkonna kaitse ning neljas valdkond hõlmab Tallinna ja Helsingi ühist turismiturundust.

"Mulle tundub, et tehti õige otsus, et üheks aastaks üks prioriteet;" sõnas Kõlvart ja lisas, et sel aastal oli fookuses liikuvus ja transport.

Tallinna-Helsingi tunnelit puudutavale küsimusele vastates sõnas meer, et suuremas plaanis on tegemist siiski teoreetilise projektiga. "Samas see projekt tekitab ainult positiivseid reaktsioone Tallinna linnas ja Eestis. Võib-olla Helsingi linnapea suhtumine oli natuke tagasihoidlikum, väikese reservatsiooniga ja ma arvan, et see peegeldab ka sellist üldist suhtumist Helsingis." Selle põhjuseks peab Kõlvart ebaselgust projekti rahastamise küsimuses. "On arusaadav, et kaks linna ei saa selle projektiga hakkama. Selle projekti perspektiiv on võimalik ainult siis, kui kaks riiki lepivad omavahel selles kokku ja tuleb ka Euroopa Liidu toetus."