Kõlvart: päris pikalt arutasime linnavalitsuse liikmetega, kuidas jälgida sotsiaalset distantsi basseinis

Valitsus andis eile teada, et on otsustanud pärast eriolukorra lõppu leevendada piiranguid spordi- ja jõusaalidele, ujulate kasutamisele ning spordivõistluste korraldamisele.

Selle kohaselt võib alates 18. maist taasavada spordiklubid ning teha treeninguid siseruumides, korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni sada inimest.

Kõlvart nentis, et valitsuse otsuse täpne sisu jääb linnavalitsusele ebaselgeks ja oodatakse, et valitsus täpsustaks esmaspäevast kehtima hakkavaid reegleid.

"Basseinide otsus jäi mulle arusaamatuks. Mitu nädalat räägiti, et basseinid on viimased kohad, mida saab avada, sest nakatumisoht basseinides ja spaades on suur," ütles Kõlvart. Nüüd aga otsustati basseinid koos spordisaalidega avada, sellal kui spaad on ikka suletud.

Tallinn otsustas esmaspäevast avada linnale kuuluvad ujulad, sest suurem osa Tallinna ujulaid on Kõlvarti sõnul erakätes ja eraomanike otsust basseine avada linn mõjutada ei saa. Abilinnapea Vadim Belobrovtsev lisas, et Tallinnas on 180 sisespordiobjekti, millest linnale kuulub 100. Linn otsustas oma spordihallid avada, sest muidu koguneksid spordihuvilised kokku eraomanike spordihallidesse, mis ei aita kaasa viiruse leviku takistamisele.

Kõlvartile on arusaamatuks jäänud, mida leevenduste puhul tähendab 2+2 ja sotsiaalse distantsi nõue. "Me päris pikalt arutasime linnavalitsuse liikmetega, kuidas jälgida sotsiaalset distantsi basseinis. Kuidas jälgida distantsi üritusel, kus on 500 inimest ruumis või 1000 väljas?" küsis Kõlvart.

Ta ootas, et valitsus täpsustaks, mida see tähendab, sest linnal on nende reeglite juures ka järelvalvekohustus. Teise variandina tulebki ausalt tunnistada, et 2+2 reegli järgimist tagada pole võimalik.

Samuti on Kõlvarti sõnul ebaselge, mis saab Tallinna saunadest ja randadest. Ka selle kohta oodatakse valitsuse juhtnööre.

