Kõlvart õigustab peatänava projekti peatamist: ummikutes hakkavad seisma nii autod kui ka ühistransport

Tallinna Transpordiameti tellimusel uuringu läbi viinud K-Projekti juhataja Rein Annusveri sõnul selgus liiklusanalüüsist, et ka 25-protsendise läbilaskvuse juures oleks teatud ristmikel ummikud.

„Hetkel on piirkonnas kolm suurt ristmikku, kus tekivad ummikud. Nendeks on Estonia puiestee, Vabaduse väljaku ja Pärnu maantee ristmik, kus ummikud on praegu juba pikad ning praeguse projekti puhul need ummikud ei kaogi. Teiseks Viru väljaku ristmik, kust jalakäijatel on pikk teeületus ning seetõttu tähendab see nii tavatranspordile kui ka ühistranspordile pikka ooteaega,“ selgitas Annusver. „Ühistranspordile on praegu kõige keerulisem Pronksi tänava, Jõe tänava ja Narva maantee ristmik, kus ühistranspordipeatus on ristmiku lähedal, mistõttu hakkab ühistransport kuhjuma. Praeguse peatänava projektlahenduse puhul kaasnevad mõjud, mis ei lahenda tänast olukorda.“

Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa möönis tellitud uurimuse valguses, et paraku arhitektuurselt väga ilus töö osutus liiklustehniliselt selliseks, mis kahjustab kõigi liiklejate huve, kaasa arvatud jalakäijaid, ühistranspordi kasutajaid kui ka autoga liiklejaid. „Mõned lahendused osutusid ka ohtlikuks, kus jalakäija saab otsesema teeületuse, kuid ta viibib sõidukite ja ühistranspordiga samas liiklusruumis kauem, mis on kahtlemata ohtlikum,“ nentis Rüütelmaa.