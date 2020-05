Kõlvart lasi Tallinna päeva puhul Ratase linna sisse

Linna pressiteenistuse teatel ütles linnapea Mihhail Kõlvart hommikusel tseremoonial, et Lühikese jala värava avamine on olnud alati paljutähenduslik, aga tänavu on see eriti sümboolne. „Me avame Tallinna päeva ja avame ka Tallinna linna elanikele pärast piiranguid ja eriolukorda. Me teeme seda väga ettevaatlikult, aga suure lootusega ja vaadates tulevikku. Ajaloolised müürid siin mäletavad palju raskusi ja katsumusi. Ka meie oleme üle elanud tõsise katsumuse,“ rääkis Kõlvart. „Kriis pakub alati õppetunde ja see, mida me üle elasime, paneb meid mõtlema – kui oluline on see koht, kus me elame ja kui tähtsad on inimesed, kes on meie kõrval. Ja kui palju me sõltume üksteisest, sest koos olles saame ka kõigega hakkama. Tänan selle eest peaministrit, Vabariigi Valitsust ning Tallinna ja kogu Eestimaa elanikke!“

Peaminister Jüri Ratase sõnul sümboliseerib all- ja ülalinna kohtumine head omavahelist koostööd. „Tänan linlasi möödunud kahe kuu eest, mis on olnud väga keerulised ja mul on heameel näha, kuidas Tallinn on väljumas sellest kriisist,“ sõnas Ratas. Peaminister avaldas lootust, et kui eriolukord lõpeb, siis pingutame kõik selle nimel, et see ei peaks kunagi enam korduma.

Tallinna päeva väravatseremoonia, kus peaminister käib linnapealt palumas luba linna siseneda, on olnud aastaid poliitilise vastasseisu maiguga.

Tallinna linnavalitsus üritab alates 2002. aastast juurutada traditsiooni, et Tallinna päeva avamisel 15. mail kohtuvad Lühikeses jalas linnavärava juures peaminister ja linnapea. Peaminister peab Toompea poolel suletud linnaväravale koputama ja all-linna sisselaskmist paluma, misjärel linnapea avab värava. Koos minnakse seejärel Raekoja platsile linnarahvast tervitama.

Esimene Tallinna päev toimus 2002. aastal. Siis osalesid Lühikese jala värava avamistseremoonial peaminister Siim Kallas ja linnapea Edgar Savisaar. Veel paaril aastal tseremoonia toimus, kuid 2005. aastal sai peaministriks Reformierakonna esimees Andrus Ansip ja keeldus tseremoonial osalemast. Veel mõned aastad saatis linnavalitsus peaministrile kutse, kuid 2009. aastal katkes seegi. Pärast Ansipit peaministriks saanud Taavi Rõivas ei võtnud samuti väravatseremoonia osas vedu.