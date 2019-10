Kõlvart jätkab linnameedia harvendamist: Raepressi tegevus lõpetatakse

Pressiteates seisab, et seoses Tallinna kommunikatsiooni ümberkorraldamisega otsustas linnavalitsus alates 15. novembrist moodustada linnakantselei struktuuri kommunikatsiooniosakonna ja kustutada struktuurist raepressi.

"Muudatuse eesmärk on korrastada ja kaasajastada linna kommunikatsioonisüsteem, et vastata paremini linnaelanike teavitamise ja muutunud meediatarbimise vajadusele. Tegemist on ühe sammuga linnameedia ja kommunikatsiooni arendamiseks," ütles Kõlvart.

Linna avalike suhete teenistuse koosseisu luuakse kuue töökohaga kommunikatsiooniosakond, mille eesmärk on linnaelu kajastava olulise teabe edastamine ja koostöö erinevate meediakanalitega.

Kommunikatsiooniosakonda moodustatakse kokku kuus töökohta: osakonna juhataja ja viis pressiesindajat, kellest kaks töötavad eestikeelse, kaks venekeelse ja üks inglisekeelse kommunikatsiooni suunal.

Raepressis on praegu kokku seitse töökohta: Raepressi juhataja Alar Rästa ja kuus toimetajat. Nemad jäävad nüüd oma tööst ilma. Kommunikatsiooniosakonda pressiesindajate leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.

Viimasel ajal on linnameediat puudutavas toimunud mitmed muudatused. Augusti teises pooles asus Tallinna kommunikatsioonijuhina tööle senine politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul, kelle ülesandeks sai Tallinna meediakanalite ja pressiteenistuse töö koordineerimine.

Septembri lõpus tegi Mihhail Kõlvart ettepaneku, et Tallinna Televisioon (TTV) lõpetaks tegutsemise senisel kujul telekanalina 1. oktoobrist. Üle nelja miljoni euro aastas neelanud TTV-st jäi järele vaid veebipõhine televisioon ning eelarve kahanes poole võrra.