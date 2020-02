Kõlvart: abilinnapea Beškina on linna sotsiaalvaldkonna arendamisel vastutustundlik ja pühendunud

"Sotsiaalvaldkonnas on kindlasti parandamist vajavaid kitsaskohti, mida tuleb tunnistada ja parandada ning seda arutasime ka tänasel linnavalitsuse istungil. Näen, et valdkonna abilinnapea Betina Beškina on linna sotsiaalvaldkonna arendamisel vastutustundlik ja pühendunud ning teeb oma tööd südamega,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

"Me oleme alati püüdnud leida lahendusi abivajajate probleemidele. Ka viimastel päevadel meedias tähelepanu alla sattunud asendushoolduspere puhul on praeguseks lisavajadust arvestav toetus määratud. Abi pakkumise operatiivsusega peame aga kindlasti tegelema,“ tõdes linnapea. „Kuid kui jutt on rahast, peavad kriteeriumid toetuste määramisel olema selged ja ühetaolised ning praktika muutine peab olema põhjalikult läbi kaalutud.“

Linna seisukoht ongi, et riigilt asendushooldusteenuse jaoks saadud vahenditest kasutamata jäänud summa väljamaksmiseks puudub neil kindel kord.

"Sotsiaalteenuste ja tugisüsteemiga abivajajate ootustele vastamiseks on lisaks riigi ja kohaliku omavalitsuse heale koostööle vaja ka riigi tasandil selget sihti, kuidas me paigutame piiratud ressurssi vananevas, kasvava hulga erivajadustega inimestega ja järjest rohkem sotsiaalteenuseid vajavas ühiskonnas," tõdes Kõlvart.

Tallinn osutab üle 50 erineva sotsiaalteenuse, sealhulgas lastele, puuetega inimestele, eakatele ning teistele riskirühmadele.