Kolmel Tartu ülikooli kliinikumi töötajal tuvastati koroonaviirus, kehtestati külastuskeeld

Keegi töötajatest ei nakatunud töökohal. Sellest hoolimata suhtub kliinikum tekkinud olukorda väga tõsiselt ning suunas eneseisolatsiooni ligi 30 töötajat.

„Töötajate diagnoosi selgumisel jäid töölt kõrvale kõik töötajatega kontaktsed isikud. Haigestunud töötajatega kokku puutunud patsientide COVID-19 testid on seni olnud negatiivsed ehk patsiendid ei ole nakatunud,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe kohusetäitja Marek Seer. Ta lisab, et kliinikum rakendab kõiki meetmeid ja on kõrgendatud valvsuses, et takistada viiruse levikut haiglas. Haigeid töötajaid kliinikum tööle ei luba.

31. juulist kehtestab kliinikum ka külastuspiirangu ning patsientidega lähikontaktis olevad töötajad kannavad isikukaitsevahendeid, sealhulgas hambaravis.

Lisaks taastati kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna töö. „Tekkinud olukord Tartumaal on alarmeeriv, üheksa lisandunud nakatunut ööpäevas sarnaneb kevadisele olukorrale. Seetõttu tuleb kõikidel elanikel mõista enda rolli ja vastust. Haigena tuleb püsida kodus,“ rõhutab Marek Seer.

Mittehaigena tuleb endiselt hoolikalt käsi pesta ja hoida distantsi. COVID-19 levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.