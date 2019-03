Kolme USA ülikooli tudengid viisid läbi lauaõppuse Eesti kaitsmise teemal

Eesti saatkonna julgeolekunöunik Washingtonis Kadri Peeters oli palutud üritusele Eesti eksperdina ja sai suure üllatuse osaliseks, kui nägi, et nädalavahetusel ja keset eksameid oli kohale tulnud 80–90 tudengit, mitte 15, nagu ta ise oleks arvanud.

Viimased kuus-seitse nädalat olid tudengid tegelenud Eesti tundmaõppimisega. "Nende jaoks oli Auvere täpselt sama teada-tuntud linn kui New York ja otsused ning meelekindlus kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust julgemad kui nii mõnelgi Eestis," märkis Peeters. "See kõik võttis sõnatuks, seda enam, et see toimus tudengite jaoks vabal ajal," lisas ta.

Kokku mängiti läbi kolm stsenaariumi. Esimene neist oli rändekriis, kus Eestisse saabub 50 000 migranti Türgist. Teiseks stsenaariumiks oli hübriidne küberrünnak Eesti vastu ja kolmas samuti erinevaid hübriidmeetodeid kasutav rünnak Auvere elektrijaama vastu.

"Laua ümber olid Eesti, USA, Euroopa Liit, NATO, mängiti ka Venemaad, suurriikidest olid veel Prantsusmaa, Ühendkuningriik, ka Poola," kirjeldas Peeters õppuse stsenaariumi. Õppuse käigus vaadati, kuidas erinevad riigid ja insititusioonid erinevatele olukordadele reageerivad.

Peeters ise osales üritusel nii-öelda Eesti eksperdina, tehes ettekande Eestist ja andes ülevaate Eesti enda kaitsevõimest ja sellest, millel Eesti riigikaitse põhineb ning mida tähendab Eesti jaoks NATO ja Euroopa Liit. "Pahatihti Ameerikas unustatakse ära, et Eestil on omal ka kaitsevägi," sõnas ta.

Õppuse päeval oli Peetersi ülesanne mängida Eesti peaministri rolli, kes pidi andma erinevatele meeskondadele infot Eestis toimuva kohta. "Seda täiendavalt sellele nii-öelda Eesti meeskonnale," sõnas ta. Lisaks aitas Peeters erinevatel gruppidel eri küsimustes kaasa mõelda.