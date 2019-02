Kolme päevaga on hääletanud ligi 100 000 inimest

Kolme päevaga on Riigikogu valimistel kokku antud 96 525 häält

Tallinna jaoskondades on käinud valimas 8292 ja Tartus 3941 inimest. Kõige aktiivsem on hääletamine seni olnud Tallinna kesklinna Solarise keskuses, kus on käinud 1492 inimest.

Neli aastat tagasi peetud Riigikogu valimistel oli samal ajal maakonnakeskustes hääletanud 19 768 inimest ning e-hääli oli antud kella 20-se seisuga 76 475.

Maakonnakeskustes saab veel hääletada ka homme kell 12 – 20. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 8 ja Tartu linnas 4. Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee ööpäevaringselt kuni 27. veebruari kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 3. märtsil häält muuta ei saa.

Eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades toimub 25.-27. veebruarini. Igas omavalitsuses on vähemalt üks jaoskond, mis väljaspool elukohta hääletamist korraldab. Täpsema info leiab kaardirakenduselt.

Valimispäeval, 3. märtsil saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valima minnes tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Valijakaarti kaasa võtma ei pea.