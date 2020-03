Kolme mere kohtumine lükkub koroonaviiruse tõttu sügisesse

Kolm Merd on koostööplatvorm, mis toob kokku 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki. Algatus edendab koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamiseks. Tegevuse eesmärkideks on majanduskasv, energiajulgeolek ning ühtsema Euroopa kujundamine.

Kolme Mere tippkohtumisel ja ärifoorumil olid lisaks Kolme Mere maade presidentidele algselt oma osalemise kinnitanud näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) peadirektor Kristalina Georgieva, Ameerika Ühendriikide energiaminister Dan Brouillette, Euroopa Komisjoni transpordivolinik Adina Valean ning Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier. Osalejate nimekiri täieneb järgnevate kuude jooksul, sest töö tippkohtumise ettevalmistamiseks jätkub endises tempos.

Otsus sündmus edasi lükata oli globaalset kriisiolukorda arvestades ainuvõimalik. Ennekõike on tähtis tagada inimeste heaolu ning ohutus ja panustada koroonaviiruse leviku tõkestamisse.

President Kersti Kaljulaidi sõnul jälgivad tippkohtumise korraldajad aktiivselt maailmas toimuvat. „Koroonaviiruse levik näitab, et riigid peavad omavahel oskama ja suutma koostööd teha. Praeguse kriisi järel on investeeringud Kolme Mere piirkonda olulisemad kui kunagi varem. Transpordi- ja energiasektori taristu arendamine ning digilahendustes peituva potentsiaali rakendamine on uue majanduskasvu saavutamiseks kriitilise väärtusega,“ rõhutas president.