Kolme Mere kohtumine kahandab valitsuse ootamatute kulude reservi juba aasta alguses pooltühjaks

Välisministeerium taotleb üritusele kuluva 1,7 miljonit valitsuse ettenägematute kulude reservidest, kuna riigieelarve menetlemisel ei jõutud neid planeerida - otsus kohtumine selle aasta juunis Tallinnas korraldada tuli alles mullu suvel, teatas valitsuse pressiteenistus.

Detsembris vastu võetud riigieelarves märgiti valitsuse ettenägematute kulude reservi ligi 15 miljonit eurot, millest juba anti viis miljonit põllumeestele üleminekutoetusteks ja nüüdne 1,7 miljonit jätab ülejäänud aastaks 7,6 miljonit eurot.

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõuniku Kristi Karula sõnul on aga ettenägematute kulude reservi eesmärk võimaldada valitsusel vajadusel rahastada kulusid, mida ei ole võimalik ette näha.

"Selliste kulutuste hulka kuuluvad pärast riigieelarve koostamist ootamatult saabunud kriisidele reageerimisega seotud kulutused, kuid ka muud kulutused, mille tekkimist on võimatu täpselt ennustada. Igal aastal on ootamatud vajadused erinevad," selgitas Karula.

Heaks näiteks ongi eelpool mainitud Kolme Mere kohtumine - mitte nii hea näitena võib tuua põllumeestele üleminekutoetuste maksmine, mis ei saanud kellelegi üllatusena tulla.

Valitsusel on olemas reserv ka sihtotstarbelikeks kuludeks, kuhu selleks aastaks on planeeritud 77,1 miljonit eurot. Need on kulud, mille otsused on valitsus heaks kiitnud juba riigialvestrateegia või riigieelarve koostamise ajal.

"Valitsemisalad esitavad rahandusministrile sihtotstarbelisest reservist taotluse raha eraldamiseks, kui tegevuse täpne summa on selgunud," selgitas Karula selle reservi kasutamist.