Kolmas ohver, kellelt koroona elu nõudis, oli Tabasalu Pihla hooldekodu elanik

"Patsient saabus Lääne-Tallinna keskhaiglasse Tabasalu Pihla hooldekodust, haiglas tehti talle positiivseks osutunud Covid-19 analüüs," kinnitas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar täna Delfile.

Pihlakodu hooldekodude ketti haldava Viru Haigla juhatuse esimees Kadri-Ann Tivas ütles, et mees oli muu terviseprobleemiga juba varem haiglasse viidud. "Meie saime 25. märtsi õhtul info, et haiglas on COVID-19 diagnoosi saanud patsient, kes on olnud Tabasalu hooldekodu elanik. Haiglasse viidi ta nädal varem neljapäeva hommikul, meie teada diagnoositi viirus teisipäeva õhtul ehk rohkem kui viis päeva pärast Pihlakodust lahkumist," sõnas Tivas.

Tabasalu Pihlakodu karmistas neljapäevast veelgi ohutusmeetmeid ja testis koostöös terviseametiga kahe päevaga kokku 36 hooldekodu elanikku ja töötajat. Testiti neid, kel oli võimalik väiksemgi kokkupuude lahkunuga. "Testide tulemused olid negatiivsed, mis annab alust loota, et nakatumine toimus hiljem, kas siis haiglas või teel sinna ning et Tabasalu Pihlakodu on jätkuvalt koroonavaba," ütles Tivas.

Viru Haigla juhatuse esimees rääkis, et hooldekodu on ametlikest soovitustest kogu aeg paar sammu ees püsinud. Lisaks viidi neljapäeval igaks juhuks hoones läbi täielik täiendav desinfitseerimine.

"Võtame olukorda täie tõsidusega ning teeme igakülgset koostööd nii terviseameti, sotsiaalkindlustusameti kui teiste ametkondadega. Hoolime väga oma elanikest ja töötajatest ning anname oma parima, et kõik saaksid end meie juures turvaliselt tunda," ütles Tivas.

Koroona on võtnud kolm elu