Kolmapäeval võib tulla juba 20 kraadi sooja!

Öösel on vihma võimalus suurem Lääne-Eestis. Päeval areneb mandri sisealadel pilvi lisaks ja hoovihma sajab laialdasemalt. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 4..9, päeval 12..17°C, rannikul on jahedam.

Teisipäeval, tõusva õhurõhu foonil muutub taevas selgemaks ja saju tõenäosus on öösel väike, päeval üksikud vihmahood siiski välistatud pole. Põhjakaare tuul on nõrk. Öö on selgem ja õhutemperatuur langeb 2..7°C-ni, rannikul on kuni 10°C, päeval tõuseb 14..19°C-ni, rannikul on jahedam.

Kolmapäeval (27.05) sirutub kitsas kõrgrõhuvöönd üle Eesti. Öö on selgem, päev pilverünkadega ja on võimalikud üksikud vihmahood. Läänekaare tuul on öösel nõrk, päeval mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 4..10, päeval 15..20°C, rannikul on jahedam.