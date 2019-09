Kolmandatest riikidest välismaalased saavad Eesti lipu all sõitvatel laevadel viisa või elamisloata töötada

Eesti meremeeskonna esindajad leiavad, et säärane reegel kahjustab eestlastest meremeeste huvisid. Ligi 5000 professionaalset Eesti meremeest töötavad Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu (EMSA) väitel välismaal just töökohtade nappuse tõttu.

“Juba täna on [Eesti meremehed - toim] kaotanud kümneid töökohti peamiselt Ukrainast pärit odavtööjõule,” edastas EMSA esimees Jüri Lember siseministeeriumile. Lember märkis, et igasuguse loa või registreeringuta välismaalase töötamine Eesti riigilipuga alusel on seadusvastane.

Politsei- ja piirivalveamet on kinnitanud, et välismaalased ei vaja Eesti lipu all sõitval laeval töötamiseks elamisluba, viisat ega lühiajalist registreeringut. Säärane õiguslik alus, kus Eesti lipu all ei pea olema viisat või elamisluba, tuleb eelkõige ÜRO mereõiguse konventsioonist